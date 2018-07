Bierbeek / Lovenjoel - De Dalkruidstraat in het Vlaams-Brabantse Lovenjoel is niet meer. Dat ontdekten de bewoners van de negen huizen in de bewuste straat eerder bij toeval. “Dit vinden wij niet kunnen”, klinkt het.

De reden van de verandering van de straatnaam, ligt in de nieuwe verkaveling die er in de wijk zal komen. Daarvoor wordt momenteel een nieuw stuk straat aangelegd. Een plan dat er al jaren was. Maar het ...