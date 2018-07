Nederlanders supporten massaal voor Rode Duivels en doen dat zoals we hen kennen: “Belgen vinden dat toch iets te gek”

Bij gebrek aan een eigen vertegenwoordiging op het WK in Rusland vieren de Nederlanders massaal het succes van de Rode Duivels mee. Volgens voetbalshop.nl wordt namelijk ongeveer 10 procent van alle Duivels-shirts door onze noorderburen gekocht. Daar blijft het echter niet bij: ze dossen zich ook uit met allerhande zwart-geel-rode attributen.

Kees Heijnen heeft een carnavalswinkel in Essen, precies op de Vlaams-Nederlandse grens. Deze dagen gaan er heel wat Rode Duivels-attributen over de toonbank. Die worden voornamelijk gekocht door Nederlanders. “De eerste weken waren het vooral Nederlanders die zich gingen verkleden als Belg”, zegt Heijnen tegen de Nederlandse nieuwsrubriek EenVandaag.

De winkeluitbater heeft daar wel een verklaring voor: “Nederlanders zijn nu eenmaal dol op verkleden. Belgen vinden dat vaak toch allemaal iets te gek.” Na de gewonnen match tegen Brazilië ziet Heijnen echter steeds meer Vlamingen in zijn zaak.

Geen schroom

Het succes van de Rode Duivels zorgt ervoor dat de Belgen zich meer durven laten gaan, meent hij. “Ze zien het Belgische voetbalelftal goed presteren, maar ook enorm veel zelfvertrouwen en trots uitstralen dat ze het Belgische shirt dragen. Ik denk dat dit heel veel Vlamingen inspireert om de schroom helemaal van zich af te gooien.”

Politicoloog Dave Sinardet, hoogleraar aan de VUB, onderschrijft het beeld dat de Nederlander beschrijft: “De Belgen slaan doorgaans niet zo door in de verkleedgekte. Dat is juist typerend voor Hollanders.” Toch heeft de krachttoer in Rusland één en ander veranderd, merkt Sinardet ook aan zichzelf. “Zelfs ik denk eraan om mijn gezicht in de driekleur te schminken voor de wedstrijd tegen Frankrijk”, klinkt het.

WK ultieme bindmiddel

Het WK heeft nog een ander effect op ons, stelt Sinardet. Hij deed onderzoek naar het nationalistische gevoel onder Belgen en ziet dat het WK een positieve invloed heeft. “Het WK is het ultieme bindmiddel voor Vlamingen, Walen en mensen met een andere migratieachtergrond. Het voetbal creëert een saamhorigheidsgevoel. Niet voor niets juichen Vlamingen net zo hard voor waal Eden Hazard, als voor Vlaming Jan Vertonghen.”