Sven Vandenbroeck moet Zambia naar Africa Cup of Nations loodsen: “Zijn opdracht is duidelijk”

Sven Vandenbroeck is dinsdag voorgesteld als bondscoach van het Zambiaanse voetbalelftal. De 38-jarige Vilvoordenaar ondertekende een contract voor vijf wedstrijden. “Zijn opdracht is duidelijk: Zambia kwalificeren voor de Afrika Cup of Nations”, zei Zambiaanse bondsvoorzitter Andrew Kamanga op de persvoorstelling in Lusaka.

Zambia verloor zijn eerste kwalificatiewedstrijd in groep K met 0-1 tegen Mozambique. Met nog vijf duels te gaan, vertrouwt Vandenbroeck evenwel nog in een goede afloop. De Zambiaanse voetbalbond gaf hem dan ook een contract voor de vijf resterende kwalificatiematchen. Nadien volgt een evaluatie van de samenwerking.

“Zijn opdracht is heel duidelijk. Sven Vandenbroeck moet Zambia voor de Africa Cup of Nations van 2019 in Kameroen kwalificeren. Dat is de eerste doelstelling. Nadien zijn er nog andere criteria waarmee we rekening zullen houden. Maar zijn eerste doel is om de komende vijf wedstrijden aan te vatten. Als dat goed afloopt, bekijken we of we de samenwerking zullen verlengen.”

Vandenbroeck zelf gelooft in een goede afloop en begint aan zijn job met open vizier. “Ik begin met een propere lei. Elke Zambiaanse voetballer maakt kans om opgeroepen te worden. Ik kijk enkel naar de prestaties en houd geen rekening met de manier van werken van mijn voorganger (Wedson Nyirenda)”, aldus de voormalige middenvelder van onder meer KV Mechelen, Roda JC en SK Lierse. Vandenbroeck won als assistent van Hugo Broos de Africa Cup van 2017 met Kameroen. Voordien was hij ook assistent bij onder andere OH Leuven.

Zambia werd in poule K ingedeeld met Mozambique, Guinea-Bissau en Namibië. Op 7 september zakken de troepen van Vandenbroeck af naar Namibië.