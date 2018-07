Praet ziet ploegmaat vertrekken: Arsenal versterkt zich met Uruguayaanse WK-ganger

Arsenal heeft zich opnieuw versterkt. De Londense club kondigde dinsdag aan dat het de Uruguayaan Lucas Torreira overneemt van de Italiaanse eersteklasser UC Sampdoria.

De 22-jarige verdedigende middenvelder is momenteel nog met vakantie, nadat hij met Uruguay deelnam aan het WK, maar zal weldra aansluiten bij “The Gunners”. Torreira was afgelopen seizoen samen met Dennis Praet één van de sterkhouders op het middenveld van Sampdoria, waarmee hij net naast een Europees ticket greep. Arsenal betaalt naar verluidt iets minder dan 30 miljoen euro voor hem.

Zijn nieuwe trainer Unai Emery, die na 21 jaar het roer overnam van Arsène Wenger, is alvast laaiend enthousiast. “Met Lucas hebben we een groot talent binnengehaald”, aldus Emery. “Ik was onder de indruk van zijn prestaties bij Sampdoria de afgelopen twee seizoenen, en uiteraard heeft iedereen gezien hoe hij afgelopen WK geschitterd heeft met Uruguay”. Torreira kwam in alle vijf de wedstrijden van zijn land in actie in Rusland.