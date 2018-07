Dieven aan de haal met vijftig vrachtwagenwielen: schade loopt in tienduizenden euro's

Waregem / Beveren-Leie - Opnieuw zijn een gigantische hoop wielen van vrachtwagens verdwenen. Ditmaal werd de firma Stas slachtoffer van zo'n diefstal. De schade loopt op tot in de tienduizenden euro's.

Tweeënhalve maand nadat 56 vrachtwagenwielen werden gestolen bij garage Ghistelinck, heeft een dievenbende opnieuw toegeslagen. Amper een kilometer verderop stalen onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag vijftig wielen van vrachtwagentrailers bij de firma Stas. De dieven drongen het terrein binnen en gingen er met de banden met velgen vandoor, goed voor een buit ter waarde van een paar tienduizenden euro's.

Net als midden april bij Ghistelinck, werd ook hier de omheining losgeknipt en werden de banden versleept. Dat doet de zaakvoerders vermoeden dat de daders niet alleen gehandeld hebben. Camerabeelden en sporenmateriaal moeten helpen in de zoektocht naar de daders, maar voorlopig tast de politie in het duister.

Het vermoeden dat er een bende actief is, kan de politie niet bevestigen. Midden juni werd nochtans nog een soortgelijke diefstal gepleegd bij de firma Callant Trucks in Roeselare. Toen werden 's nachts 24 banden van zes verschillende vrachtwagens gestolen. “Het is momenteel onmogelijk om te bepalen of de feiten iets met elkaar te maken hebben”, zegt Gerrit Seynaeve van de politiezone Mira. “In onze zone hebben we geen weet van andere feiten, we werken samen met collega's uit de regio om feiten uit andere zones te bundelen. Ook de collega's van Noord-Frankrijk zijn betrokken, want mogelijk slaan de daders ook daar toe.”

Grof geld

Wat de dieven van plan zijn met de wielen, is eveneens onbekend. Al wordt vermoed dat ze worden doorverkocht. De wielen van de Roeselaarse firma kosten zo'n 800 euro per stuk, bij Ghistelinck kost een band 1.000 euro per stuk en bij Stas is er voor tienduizenden euro's aan buit. De dieven zullen de wielen en velgen vermoedelijk voor grof geld doorverkopen in het buitenland. Veel kan de politie voorlopig niet beginnen tegen de daders. “We vragen onze interventieploegen en de in de buurt gelegen bedrijven om alert te zijn en alle verdachte dingen te melden”, besluit Seynaeve.