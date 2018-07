Geboortedorp van Trumps grootouders nu toeristische trekpleister, maar op de president zit niemand te wachten

Hij praat er zelf niet graag over, maar Donald Trump heeft Duitse roots. De ouders van Trumps vader komen uit Kallstadt. Het dorpje is inmiddels een toeristische trekpleister geworden, maar de inwoners -velen verre familie van de president- moeten niets weten van de Amerikaan: “Als hij komt, ga ik op vakantie.”

Kallstadt is een onopvallend dorp in het zuidwesten van Duitsland. Toch maakt één gegeven het plaatsje bijzonder: de grootouders van Donald Trump via zijn vaders kant komen hier vandaan. Ook nu nog zijn er tal van Trumps te vinden. Maar ook de Weisenborns, de Geissels, de Benders en de Freunds zijn (verre) familie van de ‘machtigste man op aarde’. “Zo’n beetje de helft van het dorp is familie van hem”, grapt burgemeester Thomas Jaworek tegen de New York Times. “Maar ik niet”, benadrukt hij.

Jaworeks toevoeging is tekenend voor het sentiment dat in Kallstadt leeft: de inwoners moeten niets van de Amerikaanse president weten. Er zijn dan ook geen souvenirwinkels vol Trump-spullen te vinden. Ook bewegwijzering naar het huis van zijn grootouders is nergens te zien. “We gebruiken de naam op geen enkele manier in onze marketing”, stelt Jörg Dörr van de lokale toeristische dienst. “Het onderwerp is te controversieel.”

Bedevaartsoord

Het gebrek aan reclame heeft de toeristen echter niet weten te stoppen. Kallstadt is inmiddels een soort bedevaartsoord geworden voor Trump-fans. “Er kijken aldoor mensen door mijn ramen of kloppen op de deur met de vraag: ‘Waar is het huis van Trump?’”, zegt inwoonster Manuela Müller-Wohler. Soms heeft ze er meer dan genoeg van en stuurt toeristen de verkeerde kant op of naar buren die ze niet aardig vindt.

Het grootouderlijk huis van Donald Trump. Foto: Tom Palmaers

Ook Herbert, Ilse en Ursula Trump zijn absoluut niet trots op hun bekend familielid. In januari bracht de Amerikaanse consul al een bezoek aan Kallstadt. Mocht de president zelf langskomen, dan kan hij waarschijnlijk niet rekenen op een hartelijk welkom: “Ik denk dat ik dan op vakantie ga”, aldus Ursula.

Opa en oma Trump

Friedrich en Elisabeth Trump, de opa en oma van Donald, werden geboren in Kallstadt en woonden tegenover elkaar. Friedrich vertrok op zijn zestiende, in 1885, naar de Verenigde Staten. Daar vergaarde hij een fortuin met een restaurant -en naar het schijnt een bordeel. In 1902 keerde hij tijdelijk terug naar Kallstadt om te trouwen met zijn Elisabeth.

Het kersverse bruidspaar ging samen naar de VS, maar uiteindelijk kreeg Elisabeth heimwee. Omdat Friedrich zijn militaire dienstplicht niet had vervuld, mocht hij echter niet terugkeren. En dus bleven de Trumps in de Verenigde Staten.