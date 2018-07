Red Flames-doelvrouw Justien Odeurs trekt naar Anderlecht

Brussel - RSCA Ladies heeft een oude bekende binnengehaald: Justien Odeurs (21) keert na vier jaar terug naar paars-wit. De doelvrouw komt over van het Duitse FF USV Jena, waarmee ze afgelopen seizoen uit de Bundesliga degradeerde.

Voor Odeurs is het een terugkeer naar het oude nest: ze stond van 2013 tot 2014 al eens op de loonlijst van de huidige landskampioen. Eerder kwam ze ook al uit voor STVV (2012-2013), Lierse (2014-2016) en FF USV Jena (2016-2018).

Odeurs is ook een vaste waarde in de selectie van de Red Flames, waarmee ze vorige zomer naar het EK in Nederland trok en waarvoor ze al 33 A-caps (37 selecties) haalde.