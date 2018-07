Chef Voetbal Ludo Vandewalle bij de rust: “Het wordt kantje boord”

0-0 bij de rust. En die uitslag is terecht. De Rode Duivels overvleugelden de Fransen het eerste halfuur, daarna nam de tegenstander redelijk stevig het heft in handen.

De verhaaltjes dat Frankrijk iets meer kwaliteit zou hebben dan de Belgen blijken fabeltjes. Hazard wint voorlopig de strijd van Mbappé. De acties van de Belgische aanvoerder zorgen voor chaos bij de Fransen. Ze kwamen al twee keer goed weg bij pogingen van Hazard. Hij werkt zich ook te pletter, een beetje te veel zelfs want de wedstrijd duurt 90 minuten. Misschien wel 120 minuten.

Het staat goed bij de Belgen maar door hun grotere drang naar voren is het wel opletten voor de tegenstoten van Frankrijk. Ze lieten enkele keren zien dat ze de echte koningen van de omschakeling zijn. Ze kwamen er razendsnel uit en het is duidelijk dat daar het grote gevaar ligt. Maar niet alleen daar. De grote kans voor Pavard, die tot dan sterretjes zag tegen Hazard, kwam er na open spel.

Chadli heeft last met dit hoge niveau. Zijn voorzetten zijn te slordig. Lukaku zit weinig in de wedstrijd/wordt niet genoeg in het spel betrokken. Dembélé lijdt verbazend veel balverlies. Met het einde van de eerste helft in zicht worden de Fransen steeds beter. Het is veruit het beste team waar de Belgen op dit WK al tegen speelde. Een reden te meer om aan te nemen dat de winnaar van deze wedstrijd de grote favoriet op de wereldtitel wordt.