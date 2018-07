Cristiano Ronaldo schuift weer wat op in lijst met duurste transfers én verpulvert collega’s in Serie A met monstersalaris

Cristiano Ronaldo was vier jaar lang de duurste voetballer ter wereld, tot hij in 2013 werd overtroffen door de Welshman Gareth Bale. In de op hol geslagen transfermarkt werd het record inmiddels al een paar keer overtroffen. Ronaldo verhuist nu op 33-jarige leeftijd voor een totaalbedrag van 112 miljoen euro van Real Madrid naar Juventus en stijgt daarmee weer wat plekken op de ranglijst van duurste spelers aller tijden.

De Braziliaanse aanvaller Neymar mag zich sinds vorig jaar de duurste noemen. Paris Saint-Germain betaalde met hulp van Arabische financiers liefst 222 miljoen euro aan Barcelona om Neymar over te nemen. De Franse topclub haalde een jaar geleden ook Kylian Mbappé binnen. Officieel werd het Franse toptalent voor een seizoen gehuurd van AS Monaco, met een optie tot koop. Hoewel PSG geheimzinnig doet over de deal, wordt algemeen aangenomen van Mbappé deze zomer voor 180 miljoen euro definitief overstapt naar Parijs.

FC Barcelona betaalde in de laatste winterse transferperiode 120 miljoen euro aan Liverpool om Philippe Coutinho over te nemen. Via bonussen kan dat bedrag oplopen tot 160 miljoen. Een soortgelijke constructie zette Barcelona een jaar geleden op met Borussia Dortmund voor de transfer van Ousmane Dembélé. De Franse vleugelspits kwam voor 105 miljoen euro naar Camp Nou, hetzelfde bedrag als Manchester United in 2016 aan Juventus betaalde voor Paul Pogba. Dortmund kan daarnaast nog eens maximaal 42 miljoen euro aan bonussen tegemoet zien.

Voor Ronaldo maakte Real Madrid negen jaar geleden 94 miljoen euro over naar Manchester United. Dat was destijds een ruime verbetering van het record dat sinds 2001 op naam stond van Zinedine Zidane. Hij ging toen voor 75 miljoen van Juventus naar Real. De Madrilenen overtroffen hun eigen transferrecord in 2013 door 100 miljoen te betalen aan Tottenham Hotspur voor Gareth Bale.

Met Romelu Lukaku staat er ook Belg in de top tien. De 85 miljoen euro die Manchester United in 2017 aan Everton overmaakte zet de Rode Duivel op de negende plaats.

De transfer van Ronaldo van Real Madrid naar Juventus is nu de op drie na duurste uit de voetbalgeschiedenis. Een overzicht:

1. Neymar - Barcelona naar PSG in 2017: 222 miljoen euro

2. Kylian Mbappé - AS Monaco naar PSG in 2017: 180 miljoen euro

3. Coutinho - Liverpool naar Barcelona in 2018: 160 miljoen euro

4. Cristiano Ronaldo - Real Madrid naar Juventus in 2018: 112 miljoen euro

5. Paul Pogba - Juventus naar Manchester United in 2016: 105 miljoen euro

6. Gareth Bale - Tottenham naar Real Madrid in 2013: 94 of 100 miljoen euro

7. Cristiano Ronaldo - Manchester United naar Real Madrid in 2009: 94 miljoen euro

8. Gonzalo Higuain - Napoli naar Juventus in 2016: 90 miljoen euro

9. Romelo Lukaku - Everton naar Manchester United in 2017: 85 miljoen euro

10. Virgil van Dijk - Southampton naar Liverpool in 2017: 84,5 miljoen euro

11. Neymar - Santos naar Barcelona in 2013: 83,5 miljoen euro

12. Luis Suarez - Liverpool naar Barcelona in 2014: 81 miljoen euro

13. James Rodriguez - Monaco naar Real Madrid in 2014: 80 miljoen euro

14. Kevin De Bruyne - Wolfsburg naar Manchester City in 2015: 75 miljoen euro

. Angel Di Maria - Real Madrid naar Manchester United in 2014: 75 miljoen euro

16. Zinedine Zidane - Juventus naar Real Madird in 2001: 73,5 miljoen euro

Ronaldo topverdiener in Serie A

Cristiano Ronaldo is dus niet alleen de op drie na duurste voetballer op de planeet, hij is ook met voorsprong de best verdienende speler in de Serie A. De Portugees zal 30 miljoen euro per jaar verdienen bij Juventus en doet daarmee de huidige topverdieners in de laars van Europa verbleken.

Dat zijn Gonzalo Higuain, zijn toekomstige ploegmaat bij Juve, en Leonardo Bonucci van Milan. Beide heren verdienden vorig seizoen 7,5 miljoen euro. Jawel, vier keer zo weinig als Ronaldo. Radja Nainggolan streek in dezelfde periode 4,2 miljoen euro op bij AS Roma. Dries Mertens kreeg 3,5 miljoen euro bij Napoli. Ronaldo bijna gedeeld door tien dus. Dennis Praet zit aan 1,1 miljoen euro bij Sampdoria.