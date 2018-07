Trump haalt uit naar NAVO-bondgenoten vlak voor ontmoeting: “Zullen zij de VS terugbetalen?”

“Talrijke landen van de NAVO, die wij geacht worden te verdedigen, houden zich niet alleen niet aan hun engagement van 2 procent (dat laag is). Zij blijven ook al jaren in gebreke in hun betalingen, die zij niet doen. Zullen zij de VS terugbetalen?”, twitterde Trump aan boord van de Air Force One die koers zette naar Brussel.

Trump blijft erop aandringen dat de Europeanen hun militaire uitgaven opvoeren om hun engagement om 2 procent van het bbp aan defensie te behalen.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?