Aan de steun zal het alvast niet liggen: koningspaar en minister Reynders zijn in Rusland, premier Michel supportert vanuit Hazard Village

De halve finale op het WK is een historische prestatie van de Rode Duivels. Speciaal voor die gelegenheid zijn koning Filip en koningin Mathilde speciaal naar Sint-Petersburg afgezakt om hun onderdanen een hart onder de riem te steken. Zij kregen het gezelschap van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Premier Charles Michel kon er door verplichtingen tot zijn spijt niet bij zijn, maar supporter wel mee vanuit Hazard Village in Braine-le-comte.

Het is niet de eerste keer dat Koning Filip naar Rusland afzakt dit WK. Dat deed hij ook al voor de partij tegen Tunesië. Toen zocht hij de spelers ook op in de kleedkamer na de 5-2 zege én onthulde hij per toeval dat Witsel een tegengoal op zijn geweten had.

