OEFENMATCHEN. Twee gekwetsten voor Zulte Waregem in harde oefenpot, Eupen speelt gelijk tegen Keulen

Brussel - Het heeft niet veel gescheeld of de oefenwedstrijd tussen Zulte Waregem en RKC Waalwijk was vroegtijdig stilgelegd. De Nederlandse tweedeklasser ging vol in duel en begreep precies de term vriendschappelijk niet. Francky Dury maande aan tot kalmte nadat hij eerst Johan Bjørdal met een blessure zag uitvallen en daarna ook Kingsley Madu noodgedwongen naar de kant moest.

In de eerste helft had Theo Bongonda - wie anders - Zulte Waregem op voorsprong gebracht op aangeven van Demir. Een kwartier voor tijd stuurde Henrik Bjørdal Mikael Soisalo de diepte in: 2-0. Even later ontbond Soisalo opnieuw zijn duivels met een afstandsschot: 3-0. Bakari scoorde nog tegen voor de Nederlanders. (jcs)

Zulte Waregem: Bansen (46’ Bostyn), De fauw (63’ Jensen), Derijck (46’ Walsh), J. Bjørdal (34’ Baudry), Demir (46’ Madu, 59’ Pletinckx), Marcq (72’ Van Hecke), Faik (72’ Himpe), Bongonda (63’ Desmet), Nissilä (77’ Sadou), Soisalo (80’ Vanhaecke), H. Bjørdal

Doelpunten: 37’ Bongonda 1-0, 76’ Soisalo 2-0, 80’ Soisalo 3-0, 87’ Bakari 3-1

Eupen speelt gelijk

Ook KAS Eupen werkte zijn derde oefenwedstrijd van de voorbereiding af. Tegen een B-elftal van de Duitse tweedeklasser FC Keulen kwamen de Oostkantonners niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Japanse sensatie Yuta Toyokawa bracht Eupen op slag van rust op voorsprong. Roman Prokoph hing de bordjes in evenwicht vanaf de penaltystip. Tester Dolly Menga, ex-smaakmaker van Lierse en STVV, speelde mee voor Eupen. De Panda’s legden eerder Alemannia Aken (1-0) en Sprimont (1-2) over de knie. Zondag oefenen de troepen van Claude Makélélé tegen de Griekse topclub Olympiakos.