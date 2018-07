Turkse fotograaf slaat bruidegom gebroken neus, wanneer hij ziet hoe jong zijn vrouw is

Een Turkse fotograaf krijgt internationale belangstelling, nadat hij een bruidegom een klap verkocht tijdens een fotoshoot. Onur Albayrak zag immers dat de vrouw aan diens arm helemaal niet volwassen was: het meisje was amper 15 jaar. Door zijn actie komt de problematiek van kindhuwelijken via sociale media in de kijker te staan. “Ik krijg duizenden positieve reacties. Ik hoop dat we hieruit kunnen leren”, zegt de fotograaf op zijn Facebookprofiel.

Twee weken voor de huwelijksdag was een volwassen man van tegen de dertig naar de fotostudio van Albayrak gekomen met een standaard verzoek. De fotograaf zei nietsvermoedend toe, maar schrok toen hij de bruid op “de mooiste dag van haar leven” voor zijn camera kreeg.

Het meisje was duidelijk heel wat jonger dan haar toekomstige echtgenoot. Van onder haar sluier keek ze bang naar de fotograaf, die meteen besefte dat er iets niet pluis was. “Het was een kind en ik voelde haar angst, omdat ze trilde”, zei Albayrak nadien. ”Kindhuwelijken zijn kindermishandeling. Kinderen moeten hun haar versieren met wilde bloemen, niet met een bruidssluier.”

Nog geen zestien

Hij besloot dan ook meteen actie te ondernemen. Hij vroeg het meisje hoe oud ze was en eerst stamelde ze nog “zestien”, maar uiteindelijk gaf ze toe: “Ik ben vijftien”, vertelde ze hem. De fotograaf weigerde meteen om foto’s te trekken, tot grote frustratie van de bruidegom. De discussie die daarop volgde eindigde in een vechtpartij en de bruidegom mocht naar huis met een gebroken neus.

“Geen enkele macht ter wereld kan mij dwingen om een foto te nemen van een kind als bruid”, schreef de fotograaf zelf op Facebook. Hij ontkent niets en ook al dreigde de bruidegom met een rechtszaak, Albayrak heeft absoluut geen spijt van zijn actie. “Laat hem maar doen. Ik heb hiermee de realiteit in dit land getoond. Hiermee kan ik een verschil maken, hiermee probeer ik een eind te maken aan kindbruiden”, besluit hij in een post op zijn Facebookaccount.

Niet alleen

Ook in Turkije is zo’n huwelijk illegaal. Kinderen moeten minstens 18 jaar zijn om te mogen trouwen, tenzij hun ouders toestemming geven. Dan mag het ook wanneer iemand 17 jaar is. Al komen in het armere en conservatievere gedeelte van Turkije meer onwettige kindhuwelijken voor. Precieze cijfers hebben internationale organisaties niet, omdat plaatselijke imams dergelijke verbintenissen vaak niet aangeven bij de burgerlijke stand.