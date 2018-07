Een hotel in hartje Brugge, en toch zijn de kritieken vernietigend. Onze man ging kijken hoe erg het is

Assebroek / Brugge -

Het ontbijt wordt opgediend in een vochtige kelder en de badkamer loopt bij elke douchebeurt onder water. Er is geen centrale verwarming in onze kamer en het gezoem van de lichtschakelaar aan het hoofdeinde van het bed is link. Alleen, het lijkt de uitbaters weinig te kunnen schelen dat hun hotel helemaal verlopen is. ’t Koffieboontje ligt pal in centrum Brugge. En als daar aan één ding geen gebrek is, zijn het toeristen.