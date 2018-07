Zo beleefde de wereld Frankrijk-België: “Frankrijk is extreem solide en efficiënt”

Over de hele wereld zaten mensen aan hun scherm gekluisterd voor de wedstrijd tussen Frankrijk en België. Ook de buitenlandse media zaten niet stil. Een tijdlijn.

1’

Il ne faut pas plus de dix secondes à Mbappé pour enflammer l’aile droite de la France avec une accélération soudaine pour déposer Dembélé. (L’Equipe - Frankrijk)

Er gaan geen tien seconden voorbij of Mbappé versnelt plots op de rechterflank om zich van Dembélé te ontdoen.

5’

Beide ploegen verstoppen zich niet en zoeken de weg naar voren zodra ze de bal hebben. (NOS - Nederland)

16’

Servi à gauche dans la surface française par De Bruyne, Eden Hazard signe la première vraie occasion du match avec un tir croisé du gauche qui file juste à droite du cadre défendu par Lloris! (L’Equipe)

Eden Hazard met de eerste echte kans van de wedstrijd met een gekruist schot vanop links, na de bediening van De Bruyne, maar de bal gaat net rechts van het kader van Lloris!

18’

¡¡¡SE FUE A CÓRNER EL CHUT DE HAZARD!!! Gran acción del belga por la izquierda y tras superar a Pavard con un cambio de juego, su chut con la derecha al palo opuesto lo mandó a córner Varane. (Marca - Spanje)

SCHOT VAN HAZARD IN DE CORNER GEDUWD!!! Grote actie van de Belg links en na Pavard te overmeesteren met een verandering in zijn spel, stuurde Varane zijn schot in de corner.

OCCASIONE PER IL BELGIO! Hazard lascia indietro Pavard e fa partire il destro: decisiva la deviazione di Varane che alza la palla sopra la traversa! (la Gazzetta dello Sport - Italië)

KANS VOOR BELGIË! Hazard laat Pavard achter zich en schiet naar rechts: beslissende afwijking van Varane tilt de bal over de lat!

Hazard haalt uit. Foto: Photo News

23’

Umtiti goes long for Giroud ... too long. France aren’t pretending to try outplaying Belgium here, they’re all set-up for the smash-n-grab. (The Guardian - Groot-Brittanië)

Umtiti verlengt ver voor Giroud… te ver. Frankrijk is niet aan het proberen om beter te spelen dan België, ze staan hier allemaal klaar om de overwinning te stelen.

Belgium for dominating the game for now, but they need to watch out for the quick runs from Kylian Mbappe @FIFAWorldCup #FRABEL — Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) 10 juli 2018

België domineert de wedstrijd voorlopig, maar ze moeten opletten voor de snelle sprints van Kylian Mbappé.

30’

A third of the 90 minutes gone. Very high standard, good watch but no goals yet. Don’t forget that we can have extra time and penalties tonight if required. (BBC - Groot-Brittanië)

Een derde van de 90 minuten zijn gespeeld. Zeer hoog niveau, leuk om naar te kijken maar nog geen doelpunten. Vergeet niet dat we extra tijd en strafschoppen kunnen krijgen als het nodig is.

39’

¡¡¡¡¡SALVÓ COURTOIS CON LA PIERNA A BÉLGICA!!!! Pavard llegó por la derecha del área tras recibir de Mbappé un gran balón y Courtois, con la pierna, evitó el gol. Tras el córner, la zaga belga evitó cualquier peligro. (Marca)

COURTOIS REDT BELGIË MET ZIJN BEEN!!! Pavard dook op aan de rechterkant van het doelgebied nadat hij een goeie bal kreeg van Mbappé en Courtois vermeed met de voet een doelpunt. Na de hoekschop kon de Belgische verdediging elk gevaar afwenden.

Courtois redt het schot van Pavard. Foto: Photo News

RUST

De scheidsrechter fluit af voor de eerste helft. Het is een mooie wedstrijd waarin België domineert en de meeste kansen krijgt, maar Frankrijk is ook zeer gevaarlijk geweest. (NOS)

It’s on a knife-edge. De Bruyne and, particularly, Hazard have fizzed with menace, while France have been cautious, as expected, but threatened on the counter-attack, where their speed - especially Mbappe - could damage France at any moment. (The Guardian)

Het is vreselijk spannend. De Bruyne en vooral Hazard zijn zeer gevaarlijk geweest, terwijl Frankrijk zoals verwacht voorzichtig was, maar dreigde op de tegenaanval, waar hun snelheid - vooral die van Mbappé - Frankrijk (sic, waarschijnlijk werd België bedoeld) pijn kan doen.

I rischi maggiori per la Francia sono arrivati dalle giocate di Hazard, autore di due dei tre tiri dei Diavoli Rossi. Dall’altra parte Griezmann ha già tentato cinque conclusioni, nessuna però davvero pericolosa. (la Gazzetta dello Sport)

Het grootste gevaar voor Frankrijk kwam van het spel van Hazard, die twee van de drie Belgische schoten op doel op zijn naam zette. Aan de andere kant heeft Griezmann al vijf keer geschoten, maar geen daarvan was echt gevaarlijk.

Primeira parte sem golos, com a Bélgica mais crente que a França. (A Bola - Portugal)

Geen doelpunten in de eerste helft, maar België is geloofwaardiger dan Frankrijk.

France are looking to a 19-year-old, it is amazing. They drop back into a block and it is very conservative from Didier Deschamps, and then look to Kylian Mbappe as the outlet. (Rio Ferdinand op BBC)

Frankrijk kijkt naar een 19-jaar oude speler, het is geweldig. Ze vallen terug in een blok en hun spel is zeer conservatief van Didier Deschamps, en dan kijken ze naar Kylian Mbappé als de uitlaat.

À 0-0, la France et la Belgique se tiennent en respect à la pause après un premier acte équilibré et rythmé. Si les Belges, conquérants, se sont vite manifestés avec E. Hazard (16e) et Alderweireld (19e), les Bleus ont su vite réagir (18e) et se sont procuré deux belles occasions (31e, 39e). (L’Equipe)

Op 0-0 staan Frankrijk en België gelijk bij de rust na een evenwichtige eerste helft. Waar de Belgen, veroveraars, zich snel toonden met E. Hazard (16’) en Alderweireld (19’), konden Les Bleus snel reageren (18’) en twee geweldige kansen versieren (31’, 39’).

51’

Umtiti heads in at the near post from a corner by Griezmann. He outjumped Fellaini, if you don’t mind! (The Guardian)

Umtiti kopt van bij de eerste paal een hoekschop van Griezmann binnen. Hij sprong hoger dan Fellaini, maak dat mee!

La France ouvre le score ! Grâce à une bonne frappe en pivot de Giroud contrée de justesse par Kompany, les Bleus obtiennent un corner droit. Umtiti surgit au premier poteau pour devancer Fellaini et marquer de la tête sur le centre de Griezmann! (L’Equipe)

Frankrijk opent de score! Dankzij een goed schot, geblokkeerd door Kompany, krijgen Les Bleus een hoekschop. Umtiti komt naar de dichtstbijzijnde paal om Fellaini te verslaan en met de kop te scoren op de voorzet van Griezmann!

Umtiti kopt het leer voorbij Courtois. Foto: AFP

60’

Decisive leadership from Roberto Martinez. On comes Dries Mertens for Mousa Dembele. Formation tweak #45876567 of this World Cup from Martinez. (BBC)

Doorslaggevend leiderschap van Roberto Martinez. Dries Mertens komt op voor Mousa Dembélé. Formatie-aanpassing #45876567 op dit WK van Martinez.

66’

¡¡¡¡CABECEÓ FUERA FELLAINI!!!! Gran centro de Mertens por la derecha al corazón del área y Fellaini se anticipó a Pogba para rematar ligeramente desviado. (Marca)

KOPBAL BUITEN VAN FELLAINI!!! Goede voorzet van Mertens van rechts naar het hart van het strafschopgebied en Fellaini, die sneller was dan Pogba en hem net naast het doel kopte.

Er werd veel op Fellaini’s kopkracht gerekend. Foto: AP

70’

In pressione il Belgio: molti cross alti, tutti respinti dalla difesa dei Bleus. (la Gazzetta dello Sport)

Druk van België: veel hoge voorzetten, allemaal afgeweerd door de Franse defensie.

73’

The way France are protecting their lead is impressive. They’re extremely solid and efficient, all working hard and methodically. Belgium are struggling to find any openings and, at this point, are more likely to concede again on the counter. (The Guardian)

De manier waarop Frankrijk zijn voorsprong beschermt is indrukwekkend. Ze zijn extreem solide en efficiënt, en ze werken allemaal hard en methodisch. België heeft het moeilijk om een opening te vinden en het is nu zelfs waarschijnlijker dat ze nog een doelpunt tegen krijgen op de counter.

74’

La Belgique joue actuellement assez haut, les Bleus peaufinent leur défense. Malgré ses dribbles, E. Hazard doit reculer à l’aile gauche à cause du marquage efficace de Pogba. (L’Equipe)

België speelt momenteel behoorlijk hoog, Les Bleus verfijnen hun verdediging. Ondanks zijn dribbels moet Hazard terugkeren naar de linkervleugel vanwege de goede markering van Pogba.

80’

Axel Witsel haalt verwoestend uit, maar Hugo Lloris bokst de bal uit zijn doel. De Belgen worden ongeduldig. Nog tien minuten. (NOS)

87’

Pochi minuti alla fine della partita: Belgio che prova il tutto per tutto. (la Gazzetta dello Sport)

Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd: België zet alles op alles.

EINDE WEDSTRIJD

La France jouera la finale de la Coupe du monde 2018 ! (L’Equipe)

Frankrijk speelt de finale van het WK 2018!

Les Bleus are into the World Cup final, leaving Belgium’s golden generation to compete for bronze! Umtiti’s goal from a set-piece, and France’s excellent defending, were the diffrence between the sides. (The Guardian)

Les Bleus zitten in de finale van het WK, en laten de gouden generatie van België achter om voor brons te strijden! Umtiti’s doelpunt uit een stilstaande fase en het fantastische verdedigen van Frankrijk maakten het verschil tussen beide teams.

De Fransen vieren hun overwinning. Foto: AFP