REACTIES. Courtois en Hazard laken Frans antivoetbal: ”Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk”

Geen eerste WK-finale in de geschiedenis voor de Rode Duivels. Frankrijk toonde zich te sterk. Bondscoach Roberto Martinez was uiteraard ontgoocheld, maar loofde tegelijk zijn spelers. “Ik ben trots op hen.”

Foto: AFP

De Spanjaard behield zijn cool toen hij de televisie te woord stond. “Het was allemaal heel nipt. Dit komt natuurlijk hard aan. Uiteraard wilden we die finale bereiken, maar het mocht niet zijn. De attitude van mijn spelers was geweldig, ze konden niet meer doen dan ze hebben gedaan. In het voetbal is er nu eenmaal één winnaar en één verliezer, zeker in deze fase van een WK. Ik kan mijn jongens niks verwijten, we hebben alles gegeven. We hebben Frankrijk goed opgevangen. Die ene hoekschop maakt het verschil, dat is zuur.”

De Rode Duivels speelden een goed eerste halfuur, maar in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Brazilië werd dat niet bekroond met doelpunten. “Het moet ook meezitten, en dat was vandaag niet het geval. In een wedstrijd als deze weet je dat je weinig kansen ga krijgen. We begonnen ook goed aan de tweede helft en groeiden nog, maar dan was er die opdoffer. Het is logisch dat je dan even van slag bent, maar we vochten terug. Mertens viel goed in en we kwamen opzetten, maar het zat niet mee.”

Martinez koos verrassend voor Mousa Dembélé om de geschorste Thomas Meunier te vervangen. “We wisten dat balbezit essentieel ging zijn vandaag. We hadden ook minstens 60% in beide helften. En er is niemand die beter een bal bijhoudt dan Mousa. Tegen Engeland speelde hij ook uitstekend en dan kon De Bruyne ook hoger spelen. We hebben echt niet slecht gespeeld en amper één echte counter tegen gehad. De concentratie zat goed. Frankrijk een moeilijkere tegenstander dan Brazilië? Anders vooral, een meer gesloten ploeg.”

Zaterdag spelen de Rode Duivels de kleine finale in hetzelfde Sint-Petersburg. Met welk gevoel leeft Martinez naar die match toe? “We hebben nog één wedstrijd te gaan. We willen dit toernooi niet verlaten met een slecht gevoel, dus we gaan er alles aan doen te winnen zaterdag. Dit WK moeten we met opgeheven hoofd verlaten, we hebben een sterk toernooi gespeeld. De lof en erkenning van de buitenwereld doet deugd. Of België nog eens zo dicht bij een WK-finale kan komen? Ze moeten er in geloven. De fans moeten de ploeg blijven steunen.”

Courtois: “Antivoetbal”

“Frankrijk heeft antivoetbal gespeeld”, opende Courtois zijn eerste reactie. “Ik heb nog niet meegemaakt dat een spits zover van doel speelt. Het is hun goed recht om zo te spelen, want ze weten dat wij het daar moeilijk mee hebben. Maar het is niet mooi om te zien. Deze ploeg was niet beter dan ons. Frankrijk verdedigde goed, maar dat is het ook. Details hebben beslist. Ik was er eigenlijk liever uitgegaan tegen Brazilië dan tegen dit Frankrijk.” Niet alleen de Franse tactiek, ook de scheidsrechter kreeg een veeg uit de pan. “Hij heeft helemaal niet goed gefloten. De Fransen wonnen veel te veel tijd en hij floot een duidelijke fout op Eden niet.”

Over de eigen prestatie was Courtois eveneens niet geheel tevreden. “We zijn de wedstrijd met iets te veel schrik begonnen. Misschien hadden we wat te veel schrik van Mbappé, die eerder dit WK al veel indruk maakte. We hadden moeite met de ruimtes te vinden. De laatste pass of voorzet was niet goed. Hopelijk kunnen we zaterdag dit toernooi goed afsluiten, met een zege.”

Foto: AP

Eden Hazard: “Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk.”

Eden Hazard was de uitblinker bij de Rode Duivels, maar kon zijn ploeg niet aan goals helpen. Net als Courtois was de aanvoerder streng voor het spel van Frankrijk. “Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk.”

Vincent Kompany: “Er was geen ploeg beter op dit WK”

“Iedereen is natuurlijk ontgoocheld, het is nooit plezant een halve finale te verliezen. We hebben niet verloren van een ploeg die beter is dan ons, maar we moeten ze feliciteren want stilstaande fases maken deel uit van het voetbal, van een plan. Het is hen één keer gelukt en dat volstond. Er was op dit WK ecter geen ploeg beter dan ons. We hebben meer kansen gehad dan in 2014 tegen Argentinië, meer controle gehad. We wisten hoe dat we het deze ploeg moeilijk zouden maken en hoe we het risico achteraan beperkt wilden houden en dat is goed gelukt. Het was een kwestie van details en één stilstaan de fase. We respecteren wat zij hebben neergelegd.”

”In de kleedkamer is het in het begin vrij stil, maar het leven gaat door. We willen voor die derde plek spelen, nog altijd historisch voor ons land. Of ik er zin in heb? Ja natuurlijk. Veel moeilijker dan een halve finale verliezen is er niet, tenzij misschien finale. We zijn professionele voetballers dus we zullen ons opladen. Vanaf als we weer schoenen aan hebben, weten we waarnaar toewerken.”