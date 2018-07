Veertig jaar na verdwijning van 21-jarige jongeman wil zijn broer eindelijk weten wat er van hem geworden is

Antwerpen - Bijna een halve eeuw geleden vertrok de toen 21-jarige Roland Claessens met de bus naar Antwerpen, om naar de film ‘Doctor Zhivago’ te gaan kijken. Hij keerde niet meer terug. Zijn verdwijning woog in de jaren erna op het leven van zijn ­familie. Zijn broer Dirk Claessens (63) hoopt na al die jaren toch nog te weten te komen wat hem overkomen is. “Als iemand weet wat er met Roland gebeurd is, dat hij het me vertelt.”

“Mijn broer is op een zondag in augustus verdwenen, begin jaren 70. Het was vlak na de verjaardag van onze moeder. Ik was toen 15 jaar, maar dát weet ik nog. Dat is altijd een speciale datum ...