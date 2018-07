Ondertussen in de Premier League: Man City plukt Riyad Mahrez weg bij Leicester voor fikse transfersom

Riyad Mahrez speelt volgend seizoen voor Manchester City. Dat maakte de Engelse landskampioen dinsdagavond bekend. De felbegeerde Algerijnse winger komt over van Leicester City en ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Citizens.

De 27-jarige Mahrez was één van de sleutelfiguren in het seizoen 2015-2016, toen Leicester City zichzelf tot landskampioen kroonde en zo zorgde voor een van de meest fabelachtige prestaties in de voetbalgeschiedenis. De vleugelaanvaller werd nadien in verband gebracht met diverse topclubs.

Ook afgelopen winter flirtte de Algerijn met Manchester City, maar Leicester City weigerde mee te werken aan een overgang. Na het afketsen van de transfer bleef Mahrez anderhalve week weg van de trainingen van Leicester. Mahrez heeft zijn toptransfer nu alsnog te pakken. Volgens Engelse media zou Manchester City 75 miljoen euro neergelegd hebben om Mahrez los te weken.

“Manchester City speelt onder Pep Guardiola gewoon uitstekend voetbal. Het was een genoegen om deze ploeg aan het werk te zien. Guardiola laat Manchester City aanvallend spelen en dat past perfect bij mij. City herdefinieert het Engelse voetbal en van dat proces wil ik deel uitmaken”, reageerde Mahrez, die in 2014 het Franse Le Havre verliet voor Leicester.

“De voorbije jaren ontwikkelde Mahrez zich als één van de smaakmakers van de Premier League. Hij heeft ontzettend veel talent, kan verdedigers uitschakelen en zo ruimte creëren voor de ploeg. We zijn er zeker van dat hij nog meer aanvallende kwaliteiten zal toevoegen aan deze ploeg”, aldus technisch directeur Txiki Begiristain.

Riyad Mahrez speelde 179 wedstrijden voor Leiceser City. Daarin scoorde de Algerijn 48 doelpunten en was hij goed voor 38 assists. Bij Manchester City wordt hij verenigd met Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.