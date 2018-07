Vijf verdachten bekennen brandstichting toren van de ‘Callboys’, zwaargewonde ligt in ziekenhuis

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - Vijf mannen uit de streek hebben bekend dat zíj de Vlooybergtoren in Tielt-Winge in brand hebben gestoken. Een van hen ligt sindsdien zwaar verbrand in het ziekenhuis. De vijf pyromanen worden nu ook genoemd in twee andere gevallen van brandstichting.

De vandalen die de Vlooybergtoren eind vorige maand vernielden, zijn vijf mannen uit de streek: een man van 30 uit Tielt-Winge, een 18-jarige uit Kortenaken, een man van 37 en twee broers van 21 en 24 jaar uit Bekkevoort. De jongste van de twee raakte zwaargewond, de twee der­tigers zouden maar een kleine rol hebben in de brandstichting. “Ze wilden een grap ­uithalen, maar dat is helemaal uit de hand gelopen”, zegt ­iemand die de daders kent. “Ze hadden nooit de bedoeling om de toren te vernielen. Laat staan om zelf gewond te ­raken.”

Op 30 juni sleurden de vijf een baal hooi naar de top van de metalen toren, die beroemd werd door de tv-serie Callboys. Ze goten er brandstof over en staken alles in brand. Wellicht wilden ze een vuurbol op de top van de toren creëren. Maar de brandstof liep in de constructie, verdampte daar, en veroorzaakte zo een explosie die de hele ­toren vernielde.

“Al de avond na de brandstichting was de politie twee verdachten op het spoor”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. Eén dader werd ’s anderendaags door zijn moeder naar het ziekenhuis gevoerd, omdat de brandwonden op zijn armen, benen en gezicht ondraaglijke pijnen veroorzaakten. Toen de po­litie op de hoogte was, ging ze de man verhoren. “De politie kende die dag al de identiteit van de vijf daders.” Er zouden toen ook al huiszoekingen zijn uitgevoerd. Afgelopen maandag en dinsdag werden de vijf allemaal verhoord.

De gewonde brandstichter zou ondertussen aan de beterhand zijn, en zou binnenkort het ziekenhuis mogen ver­laten.

Verdacht van andere branden

De vijf blijken cafévrienden te zijn. Volgens sommige bronnen zouden verschillende daders ook gekend zijn bij het gerecht, voor onder meer drugsfeiten.

Ze zouden nu ook genoemd worden als de verantwoordelijken van twee andere branden. Drie weken eerder zouden ze een wachttoren in ­Molenbeek-Wersbeek, een uitkijktoren voor jagers, in brand hebben gestoken. En ze zouden ook verantwoordelijk zijn voor een autobrand. “Maar dat wordt momenteel nog onderzocht”, zegt Callewaert. “Ze zeggen wel alle vijf zeer geschrokken te zijn door de omvang van de brand. Ze wilden iets spectaculairs doen, maar allicht niet zó spectaculair.”

De vijf worden later gedagvaard en zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Bieden ze zich daar niet spontaan aan, dan worden ze opgepakt. “Dat is voorlopig nog niet nodig.”

Dat de brand bij nacht is aangestoken, is een verzwarende omstandigheid.

Geen bewaking

“De Vlooybergtoren zal heropgebouwd worden, dat is zeker”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). “Hij zal anderhalve meter groter zijn dan hij eerst was. En neen, er komt geen extra bewaking. De Vlooybergtoren moet een toegankelijk monument blijven, zoals hij nu was.”