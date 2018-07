Beste Duivels, vergeef ons dat we even de tijd nodig hebben om de ontgoocheling weg te slikken

Geen delirium, geen feestje door de nacht en een andere kater dan we gehoopt hadden. Misschien zelfs de ongewone en wat bittere nasmaak van overmoed, want na Brazilië zouden we Frankrijk toch ook gewoon even wegzetten? De keerzijde van vliegen op hoop is dieper vallen dan wanneer je altijd zwartgallig de voetjes veilig op de grond houdt.