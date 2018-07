En toen werd het stil in de thuisstad van Eden Hazard, ook bij premier Michel

Overal in het land was de teleurstelling groot, maar vooral in het ­Henegouwse dorp ­Braine-le-Comte, de “hometown” van Belgisch dribbelwonder en Rode Duivels-aanvoerder Eden Hazard (27). Daar wisten velen met hun emoties geen blijf na het zenuwslopende verlies tegen Frankrijk. En toch: “Een standbeeld voor Hazard!”

“Er zo dicht bij, maar net niet. Had het maar 10 minuten langer geduurd, dan had de gelijkmaker er misschien nog wel in gezeten.”

Misschien, maar dus niet. Kindjes liepen verslagen rond, hun ouders troostend ...