Duivels maal dank: een persoonlijk bedankje aan iedere Rode Duivel en aan Martinez voor hun prestatie

Eruit in de halve finale van het WK. Voor een klein voetballand als België is dat geen reden om beschaamd te zijn. Integendeel. Het ­hele land is trots op deze fantastische generatie Rode Duivels, die de hele wereld liet zien hoe talentvol ze is. België maakte een uitstekende beurt dankzij ­jullie. 24 bedankwoorden, recht uit ons hart.

Foto: Photo News

Merci, Thibaut

voor die ene bliksemsnelle inworp naar Kevin De Bruyne tegen Japan die dé counter van het toernooi inleidde. En voor de redding van het WK tegen Brazilië natuurlijk.

Merci, Vincent

om niet één keer geblesseerd uit te vallen en de ploeg op sleeptouw te nemen richting halve finales. En om je Braziliaanse ploegmaat Fernandinho tot een owngoal te verleiden.

Merci, Jan

om jezelf in de recordboeken te zetten met de verste kopbalgoal uit de geschiedenis van het WK. En meteen je foutje eerder in de match tegen Japan recht te zetten.

Merci, Dries

voor de eerste Belgische goal van dit WK én dat gekke blonde kapsel dat België dagenlang in de ban hield.

Merci, Axel

om in China toch niet al te veel op je lauweren te rusten, en er op het WK te staan zoals we je kennen: als noeste waterdrager in de schaduw van De ¬Bruyne en Hazard.

Merci, Yannick

om onvermoeibaar die hele linkerflank af te dweilen en na de match tegen Japan toch nog eens stiekem die wereldberoemde kus met Noemie over te doen.

Foto: Photo News

Merci, Thomas

om met Ardense onverzettelijkheid Neymar, nota bene je ploegmaat en maatje bij PSG, in je achterzak te stoppen. Hij mag er stilaan weer uitkomen.

Merci, Youri

voor die ene heerlijk getrapte assist tegen Engeland, waarmee je toch eventjes aan de bondscoach kon tonen dat niet alleen De Bruyne en Hazard daar een patent op hebben.

Merci, Leander

om in de overbodige match tegen Engeland toch keihard je best te doen en ervoor te zorgen dat België misschien niet de slimste, maar wel de sportiefste ploeg van het toernooi werd.

Merci, Thorgan

om er achter de schermen mee voor te zorgen dat grote broer Eden zich het hele toernooi lang kiplekker voelde. En tegen Engeland stond je er ook zelf als het moest.

Merci, Marouane

om geen onderscheid te maken in wie je omverloopt – Engelsen, Japanners, Brazilianen of Fransen – en de Rode Duivels het gif te geven dat we vaak ontbreken.

Merci, Kevin

om al een jaar lang te toeteren dat je alleen naar Rusland kwam om wereldkampioen te worden en zo iedereen scherp te houden. En voor die ene pegel tegen Brazilië natuurlijk.

Foto: Photo News

Merci, Romelu

om te doen wat je het best kunt – zelf scoren – maar vooral ook om te doen wat stiekem een beetje tegen je natuur is: jezelf wegcijferen om anderen te laten scoren.

Merci, Michy

om met gevaar voor ¬eigen leven te tonen dat Belgen ook een gevoel voor zelfspot hebben door de bal keihard ¬tegen de paal en in je eigen gezicht te knallen tegen Engeland.

Merci, Eden

om Eden Hazard te zijn, een van de mooiste voetballers op aarde en hét uithangbord van deze heerlijke verzameling topspelers.

Merci, Mousa

om die voorbeeldige teamspeler te zijn die niet gaat nukken als hij op de bank zit en met een enorm hart speelt als hij wél in de ploeg staat.

Merci, Nacer

voor die on-waar-schijn-lijke sprint tegen Japan die heel België een delirium bezorgde. Het kan niet anders of er worden binnen negen maanden een hoop Nacertjes geboren.

Merci, Dedryck

om zonder gêne of plankenkoorts te debuteren op een WK en twee matchen lang Kompany en Vermaelen te doen vergeten.

Merci, Thomas

om je niks aan te trekken van al die betweters die vonden dat we een geblesseerde speler niet moesten meenemen naar het WK. Tegen Engeland stond je er toch maar mooi als het moest.

Foto: Photo News

Merci, Adnan

voor een heerlijk doelpunt waardoor we de match van de eeuw tegen Brazilië op ons bord kregen en de wereld toonden dat de Belgen geen geniepige cijferaars zijn zoals de Engelsen.

Merci, Toby

voor die ene wereldpass waardoor Eden Hazard die schitterende vierde goal tegen Tunesië kon scoren.

Merci, Simon

om vooral niet content te zijn met al die uren op de bank, en zo jouw concurrent Courtois messcherp te houden.

Merci, Koen

om niet één keertje ontevreden te knorren hoewel je honderd procent zeker was dat je geen minuut zou spelen.

Merci, Roberto

om van deze verzameling individuele topspelers een hechte groep te maken die probleemloos hun eigen ego kunnen opzijzetten. En voor dat fantastische Meesterplan tegen Brazilië natuurlijk.