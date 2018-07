Franse sterkhouder Mbappé is in de wolken: “Dit was mijn levensdroom”

De Franse aanvallers Kylian Mbappé en Olivier Giroud toonden zich erg gelukkig dinsdagavond na de gewonnen halve finale op het WK voetbal tegen de Rode Duivels (1-0).

“Dit is werkelijk ongelooflijk”, opende Mbappé. “Zoals ik al eerder zei, dit is een droom die waar wordt. Ik heb hier geen woorden voor, het is buitengewoon. Zelfs in mijn stoutste dromen - en ik ben een dromer - hield ik dit nooit voor mogelijk. Er rest ons nu nog één wedstrijd, maar we mogen fier zijn op hetgeen we al gepresteerd hebben. Ook de coach was heel tevreden, net als de bondsvoorzitter en president Macron. We hebben elkaar allemaal omhelsd. Iedereen staat achter ons, heel Frankrijk. We gaan er zondag samen voor.”

REACTIES. Courtois en Hazard laken Frans antivoetbal: ”Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk”

Ook Olivier Giroud sprak van een jongensdroom. “We zijn zo fier dit te kunnen delen met onze naasten, vrienden, familie en heel Frankrijk”, aldus de Chelsea-aanvaller. “Het is nog niet gemakkelijk geweest op dit WK. We hebben er alles aangedaan en negentig minuten gestreden. Persoonlijk mis ik een beetje geluk om eens te kunnen scoren. Telkens komt er net een verdediger tussen of verlies ik de controle. Ik had graag mijn team graag geholpen met een doelpunt, maar ik blijf vertrouwen hebben en geloof dat ik in de finale zal kunnen scoren. Daar hoop ik echt op.”

Foto: Photo News

Matchwinnaar Umtiti: “Wij zijn op weg om geschiedenis te schrijven”

Verdediger Samuel Umtiti besliste de halve finale van de Wereldbeker tegen de Rode Duivels vroeg in de tweede helft met een kopbaldoelpunt. Umtiti was fier, maar ook nuchter na afloop. “De finale was een objectief en we zijn blij dat bereikt te hebben”, aldus de doelpuntenmaker.

“We speelden een grootse match vandaag en dat was hetgeen nodig was om de finale te bereiken”, legde de Barcelonaverdediger uit. “Ik ben fier op iedereen. We zijn op weg de generatie van 1998 (die wereldkampioen werd, red) te evenaren. We willen geschiedenis schrijven en zijn goed op weg. De finale halen was een objectief en dat hebben we bereikt. Daar ben ik heel blij mee.”

Foto: REUTERS

Didier Deschamps: “Heel blij na zware match tegen de Belgen”

Foto: Photo News

Frans bondscoach Didier Deschamps toonde zich erg gelukkig na de zege van Les Bleus in de halve finales van het WK voetbal tegen de Rode Duivels (1-0). Deschamps loofde ook het Belgisch elftal dat hij “zeer sterk” vond.

“Dit is uitzonderlijk”, stamelde Deschamps na afloop. “Ik ben echt heel blij voor mijn spelers. Ze zijn jong, maar ze hebben karakter en mentaliteit getoond. Het was een zware match tegen een sterk Belgisch team, maar dat ene doelpunt van Umtiti volstond. We hebben verdedigend hard moeten werken en konden in het slot op de tegenaanval nog af en toe tegenprikken. Een grote proficiat aan de spelers en mijn staf. We staan in de finale en morgen kunnen we rustig bekijken wie onze tegenstander wordt.”

“Ik voel veel fierheid”, vervolgde Deschamps. “We zijn al 49 dagen samen. Er gebeurt veel, ook moeilijke zaken. Maar dat is normaal in zo’n grote groep. Ook in mijn staf verdient iedereen het. Tijdens de match hebben de spelers het geklaard. De verloren finale van twee jaar geleden (op het EK in eigen land, red) is nog steeds niet helemaal verteerd. Het bleef altijd in onze gedachten. Nu kunnen we de rekening vereffenen.”