Franse pers prijst “heroïsche defensie” van Les Bleus na behalen WK-finale tegen “ongevaarlijk België”

Frankrijk speelt zondag de finale van het WK tegen Engeland of Kroatië. Les Bleus waren in de halve finale met 1-0 te sterk voor onze Rode Duivels. Uiteraard werd de wedstrijd ook in Frankrijk gevolgd en dat leverde enkele opmerkelijke commentaren op.

Frankrijk Frankrijk België België

Bij de Franse sportkrant L’Equipe waren ze natuurlijk dolblij met de Franse triomf. “Les Bleus halen de finale van het WK na een gecontroleerde partij tegen België”, is de titel van het matchverslag. “Het Franse team staat voor de derde keer in een WK-finale door de Belgen met 1-0 te verslaan. Die hadden al 24 wedstrijden niet verloren. We vreesden hun aanval, maar het was de Franse defensie die het laatste woord had.”

“Tot de goal van Umtiti was het een zeer tactische partij, met stevige ingrepen aan beide kanten. Daarna was de match eindelijk gelanceerd. Maar na een trap van Witsel in de 81ste minuut wisten de Belgen niet meer wat te doen met de bal. Griezmann en Tolisso hadden de score zelfs nog kunnen uitdiepen.”

“Les Bleus offerden hun lichaam 90 minuten lang op tegen de beste aanval van het toernooi. In de eerste helft was Hazard gevaarlijk, maar na de pauze verkleinden ze de ruimtes. Intussen was Lukaku onzichtbaar. Ook na de wissel van Mertens bleef de Franse defensie als een blok staan. Met Lloris in doel en het duo Varane-Umitit. De Fransen kregen in vier op zes wedstrijden geen goal binnen.”

Foto: rr

France Football: “Ongevaarlijk België”

Bij het Franse tijdschrift France Football hadden ze weinig Belgische kansen gezien. “Les Bleus klopten in Sint-Petersburg een tamelijk ongevaarlijk België dankzij een doelpunt van Samuel Umtiti”, klonk het. “Hun droom leeft dus voort, zondag spelen ze voor hun tweede wereldtitel.”

“Het doelpunt van Umtiti werd niet gevolgd door een reactie van de Belgen. Ze drukten wel, maar zonder een defensie onder leiding van Varane te verontrusten. De weg naar de finale lag open dankzij een sterke collectieve prestatie en te zwakke ploegmaats van Eden Hazard.”

LEES OOK: Onze punten na het missen van WK-finale: één Rode Duivel blinkt (alweer) uit, drietal stelt zwaar teleur

France Football deelde ook punten uit, met een buis voor Dembélé en Lukaku:

Courtois 8

Chadli 5

Alderweireld 7

Kompany 6

Vertonghen 6

Witsel 6

Dembélé 3

De Bruyne 5

Fellaini 5

Hazard 6

Lukaku 4

Foto: rr

Le Monde: “Match der doelmannen”

In tegenstelling tot France Football hadden ze bij Le Monde wel een gevaarlijk België gezien. “Frankrijk staat voor de derde keer in de finale van het WK. Les Bleus klopten België na een spectaculaire wedstrijd dankzij een goal van Samuel Umtiti. De Rode Duivels hadden verschillende kansen om de score te openen, maar stuitten op een sterke Franse defensie en een excellente Hugo Lloris.”

LEES OOK: Courtois en Hazard laken Frans antivoetbal: ”Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk”

“Het duurde tot de 51ste minuut alvorens er gescoord werd. Dat was vooral te danken aan beide doelmannen, die hun respectievelijke defensie meermaals moesten helpen. Courtois stond er vooral op een gevaarlijke poging van Pavard. De Belgen probeerden het nog na de openingstreffer maar faalden in hun opzet.”

Foto: rr

Le Parisien: “Les Bleus aan de poort van het paradijs!”

Bij Le Parisien dromen ze al van een tweede wereldtitel, exact twintig jaar na die van 1998 in eigen land. Ook deze Franse krant had veel lof voor de Franse defensie. “Varane stond al in de Champions League-finale op 26 mei. Anderhalve maand later staat hij in de WK-finale. Het is mogelijk dat hij nu al een van de beste Franse verdedigers ooit is.”

“Les Bleus stuurden de Rode Duivels met de staart tussen hun benen huiswaarts na een spectaculaire wedstrijd. Met kansen aan beide kanten en doelmannen die zich onderscheidden als keizers. De Fransen hadden het aanvankelijk moeilijk om Eden Hazard te bedwingen, maar losten dat probleem op na de pauze. Deze Belgische selectie verdiende enkel om te verliezen in een finale… tegen Frankrijk.

Foto: rr

Le Figaro: “Heroïsche defensie”

De Franse krant Le Figaro schreef een wedstrijdverslag in dezelfde trends als de concurrentie, met lof voor de Franse defensie. “Les Bleus hadden verwacht om af te zien tegen de beste aanval van het toernooi en dat was ook het geval. Vooral Pavard zag op zijn flank af tegen Hazard. Maar de Franse afweer speelde heroïsch, met het duo Varane-Umtiti dat de Belgische aanvalsgolven afweerde. En Lloris was alweer van cruciaal belang, net als tegen Uruguay.”

“Zelfs de artiesten van dit team (Mbappé, Pogba en Griezmann) liepen zich in het zweet zoals de soldaten van het team (Giroud, Matuidi en Kanté) voor een collectieve overwinning. Wat we zagen, was een strijd om te winnen. Een mooie, die pijn doet als je hem verliest.”