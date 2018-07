Vlaams parlementslid krijgt GAS-boete voor bengaals vuur na Frankrijk-België

Antwerpen - “We tolereren geen enkele vorm van vuurwerk, ook geen bengaals vuur”, zo liet de Antwerpse politie net na het laatste fluitsignaal van Frankrijk-België weten. Op de Dageraadplaats viel die waarschuwing in dovemansoren: meermaals werd een rode fakkel aangestoken. Ook Willem-Frederik Schiltz, Vlaams parlementslid en districtsraadslid in Antwerpen, liet zich even gaan. Hij raapte een vuurpijl op vanop de grond en werd bestuurlijk aangehouden. De politie greep dan ook telkens snel in.

“Dit menen we echt: we tolereren geen enkele vorm van vuurwerk. Ook geen Bengaals vuur, ook niet na dit verlies. Je brengt anderen in gevaar en riskeert een ferme straf (boete en zelfs een bestuurlijke aanhouding).” De tweet van de Antwerpse politie was duidelijk, maar op de Dageraadplaats haalde de teleurstelling de bovenhand.

“Bengaals vuur wordt op zee gebruikt om noodsignalen uit te sturen. Het kan tot 1000 °C heet worden en valt amper te doven met water of zand. Levensgevaarlijk dus als er een paar duizend mensen dichtbij mekaar verzameld staan”, zo verduidelijkte de Antwerpse politie waarom het verbod er was.

Schiltz werd even bestuurlijk aangehouden en kreeg een GAS-boete. Foto: rr