En wat nu? Zo ziet het programma van de Rode Duivels er nog uit

Het doek is gevallen? België zal geen wereldkampioen worden dit jaar. Tegen Frankrijk gingen de Rode Duivels strijdend ten onder: 0-1 werd het in de Zenit Arena in Sint-Petersburg. Naar huis gaan de Belgen nog niet, want zaterdag staat er de kleine finale op het programma, met de derde plaats als inzet. Hoe ziet het programma er precies uit?

De Rode Duivels keren net als na elke partij vannacht nog terug naar Moskou, waar ze al heel het WK hun uitvalsbasis hebben. Door de groepswinst moesten de Belgen elke match weer naar een andere speelstad, waardoor er veel gevlogen moest worden.

Woensdag 11/7: rustdag

Tot dusver kregen de Rode Duivels na elke wedstrijd een relatieve rustdag. Er staat namelijk een tweede Family Day van het toernooi op het programma. De familieleden van de spelers mogen zelfs tot donderdag in het spelershotel – de Moscow Country Club – blijven.

Donderdag 12/7: Training

Na een dagje rust zullen de Belgen terug op het trainingsveld staan, of toch een groot deel van hen. Zaterdag staat er namelijk nog de kleine finale op het programma en de Rode Duivels gaven na de match al aan dat ze die nog graag willen winnen. Een derde plek zou dan ook nog steeds een verbetering zijn van de beste Belgische prestatie ooit op een WK.

Vrijdag 13/7: Vlucht naar… Sint-Petersburg

Ook vrijdag zal er in de thuisbasis in Dedovsk getraind worden. Traditiegetrouw doen ze dat niet op de plek van de wedstrijd, maar in het eigen basiskamp. Nadien vliegen de Belgen opnieuw naar Sint-Petersburg. In hetzelfde stadion waar hun WK-droom zopas aan diggelen werd geslagen door de Fransen, spelen de Rode Duivels zaterdag om het brons.

Zaterdag 14/7: Match

Wie de tegenstander wordt in de kleine finale, zal woensdag moeten blijken. Engeland en Kroatië strijden dan in Moskou om de tweede finaleplek. Als Kroatië het haalt, wordt de strijd om de derde plek een heruitgave van de strijd om de eerste plaats in de groepsfase. Er zullen dan wel twee verschillende ploegen op het veld staan. Aangezien België én Engeland destijds al geplaatst waren, opteerden beide bondscoaches voor een B-elftal. De Rode Duivels wonnen toen met 1-0 dankzij een prachtig doelpunt van Adnan Januzaj.

