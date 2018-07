Volgens ING hebben de Rode Duivels wél gewonnen

Verloren van de Fransen? Niets van. “De Belgen triomferen! We gaan naar de finale!” Althans volgens een tweet van ING, sponsor van de Rode Duivels.

ING België stuurde de boodschap kort na de match de wereld in, met een filmpje van een dansende mascotte in Parijs.

De bank had blijkbaar vooraf een tweet voor beide scenario’s – winst of verlies – klaarstaan en koos dan de verkeerde om te publiceren. Enkele Twittergebruikers wezen ING op de wat pijnlijke fout of reageerden met een ‘facepalm’, maar anderen konden wel lachen met het optimisme en retweetten de triomfantelijke post gewoon.