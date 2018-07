COMMENTAAR. Zure nederlaag, maar wel ons beste toernooi ooit

Even slikken. Even balen. De teleurstelling mag nog even duren. Maar niet vergeten dat de Rode Duivels hun beste toernooi ooit speelden. Eindelijk de bevestiging van hun grote talent. België werd al een keer Europees vicekampioen (1980) en haalde de halve finale van een WK (1986). Maar nu brachten ze ook spektakel en hun voetbal maakte blij. De wereld houdt van hen.