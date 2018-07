De verantwoordelijken voor de fatale tegengoal: Alderweireld en Fellaini zien Umtiti “zuur doelpunt” maken

Een perfect aangesneden hoekschop van Antoine Griezmann en een strakke kopbal van Samuel Umtiti werden de Duivels fataal. Toby Alderweireld en Marouane Fellaini kwamen in de buurt, maar hadden geen verhaal.

We schrijven minuut 51. Na een blok van Kompany op een schot van Giroud gaat de bal in hoekschop. Eentje waaruit Frankrijk op voorsprong komt. Een doelpunt zoals België er zelf één maakte tegen Brazilië. Alderweireld speelt Umtiti kwijt en Fellaini kan net niet snel genoeg reageren in de eerste zone. Thibaut Courtois heeft geen verhaal. “Umtiti komt voor mij, hij raakt de bal en plots is die finale weg. Frustrerend”, is de samenvatting van Marouane Fellaini van het tegendoelpunt zeer kort. De middenvelder van Manchester United stond in de eerste zone met als doel zo’n hoekschop weg te koppen. Maar omdat hij vanuit stilstand moest springen en Umtiti in beweging was, kwam hij net een paar centimeter tekort.

“Het was een heel lastige corner. Strak naar de eerste paal getrapt. Heel moeilijk om op te verdedigen”, zegt Alderweireld. Ik stond bij hem, maar hij maakte een goede loopactie. Met Marouane hadden we nog een man in de eerste zone en dat maakte het misschien wel wat lastiger voor mij om echt kort-kort op hem te zitten. Marouane wint meestal die ballen, maar nu komt Umtiti toch net voor hem. Zeer jammer. Het is meer een kwaliteit van hen dan dat het van ons slecht gedaan is.”

Fellaini zucht: “We wisten dat ze sterk zijn op stilstaande fases. En we slikken op die manier een doelpunt. Dat is zuur...”

Ontgoocheling te groot

Dat Alderweireld bij dit tegendoelpunt betrokken is, maakt het een beetje zuur voor hem. Hij speelde een zeer goed toernooi. Met een prachtige assist tegen Tunesië en ook in alle andere wedstrijden was hij steeds op de afspraak. “Na mijn lastige seizoen in Tottenham was het belangrijk om te laten zien dat ik fit ben en dat ik me op het hoogste niveau weer kon tonen. Binnenkort kan ik misschien tevreden zijn over mijn toernooi. Maar nu is het daar nog te vroeg voor. Iedereen is enorm teleurgesteld. Het is lastig om te horen: Jullie speelden een goed toernooi. De ontgoocheling is nog te groot. Al is het een andere ontgoocheling als na Argentinië en Wales. Het doet meer pijn dan dat het een teleurstelling is. Omdat we er zo hard voor werkten.”