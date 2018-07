Franse topclub denkt aan Rode Duivel Nacer Chadli

Maakt Nacer Chadli (foto) na het WK een transfer naar Frankrijk? Volgens het gezaghebbende France Football heeft Lyon interesse in de Rode Duivel. Chadli speelde door blessures vorig seizoen amper bij West Brom, maar zijn sterke WK met de winning goal in de achtste finale tegen Japan is verschillende Europese clubs niet ontgaan. Ook het Turkse Besiktas toont interesse. Chadli mag door de degradatie van West Brom voor een vastgelegd bedrag van 19 miljoen euro vertrekken bij de club.