CLUBNIEUWS. Kortrijk op zucht van ex-speler Anderlecht en Standard, WK-revelatie kiest voor Gent

Tussen al het WK-geweld door werken de clubs uit de Jupiler Pro League hard verder om voorbereid aan het nieuwe seizoen te beginnen. Bij KV Kortrijk liet Glen De Boeck onlangs nog zijn onvrede blijken over het uitblijven van transfers, maar de eerste zit nu in de pijplijn. En het is geen onbekende naam. Daarnaast ziet Antwerp mogelijk Sebastien Siani al na zes maanden vertrekken en heeft de gegeerde Panamees José Luis Rodriguez goed nieuws voor Gent. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

ANTWERP. Siani alweer weg?

Amper een half jaar na zijn komst lijkt Sébastien Siani alweer op weg naar de exit bij Antwerp. De 31-jarige controlerende middenvelder, die in de tweede helft van het seizoen dertien duels speelde, is niet honderd procent tevreden bij de Great Old en zoekt momenteel een oplossing. Enkele clubs informeerden al bij Antwerp en een club uit Abu Dhabi trekt ook aan zijn mouw. Hugo Broos, die met Siani in 2017 de Afrika Cup won, had hem graag terug naar Oostende gehaald, waar hij 185 matchen speelde en in januari vertrok. Maar dat lijkt niet aan de orde te zijn.

KV KORTRIJK. Transfer Ezekiel zo goed als rond

Afgetest bij Club Brugge, ontploft bij Standard en dan weer onderuit bij Anderlecht: het minste wat men kan zeggen, is dat het bescheiden Kortrijk op het punt staat met Imoh Ezekiel, nog steeds maar 24, een náám binnen te halen. Het is wachten op zijn visum, maar de overeenkomst zou rond zijn.

Een verrassende naam, al lieten de Kortrijkse dirigenten al eerder verstaan dat men zou verschieten als de eerste versterking(en) zouden bekend raken. Imoh Ezekiel dus, nog steeds maar 24 maar sinds hij in begin 2012 als zeventienjarig toptalent bij de jeugdacademie van de Nigeriaanse tweedeklasser 36 Lions ingehaald werd door Standard wel al een bijzonder woelige carrière achter de rug. Zo verhuisde hij door verschillende uitleenbeurten in zes jaar al een tiental keer van club met een hoop ups-and-downs.

Ezekiel kende zijn beste periodes bij Standard. Foto: Photo News

Ook in Luik had hij het aanvankelijk moeilijk, maar hij ontpopte zich in die eerste maanden wel meteen als een hardwerkende, pijlsnelle aanvaller. Om het volgende seizoen bij de nochtans kwakkelende Rouches helemaal te ontploffen met 14 goals en 5 assists op 22 wedstrijden. Onder Guy Luzon en vooral naast Michy Batshuayi volgde in het seizoen 2013-2014 de bevestiging. Waarop de Nigeriaan, nog geen 20, meteen koos voor het grote geld. Voor de petroleumdollars van de Qatarese topclub Al Arabi dat vijf miljoen euro betaalde, een contract van vier jaar waarbij hij bijna twee miljoen per seizoen zou verdienen. Maar het was een miskleun.

Door de constructie waarmee de Qatarese club hem had aangetrokken kon de Nigeriaan al na zes maanden terug voor een huurprijs van bijna een miljoen euro naar Standard, waar hij in PO1 alweer voor vier goals en twee assists zorgde. Voldoende voor een verhuis naar rivaal Anderlecht. Het werd een zware tegenvaller, ook wel door blessures: 1 goal op 20 matchen. Waarna hij helemaal in de vergetelheid geraakte: terug naar Al Arabi, dan naar het Turkse Konyaspor, toch nog 5 goals en uiteindelijk op een half seizoen bij het Spaanse Las Palmas nog een tiental matchen speelgelegenheid, zonder goals.

Carrière in het slop dus, het bescheiden Kortrijk moet hem eruit helpen. Kortrijk, een club waar wel meer spelers hun carrière herlanceerden en dan werden doorverkocht, wil de transfer, al of niet een huurovereenkomst, niet bevestigen. De club zal ongetwijfeld zijn huidige marktwaarde van één miljoen euro niet op tafel gelegd hebben. Maar hield woord: De Boeck heeft (bijna) zijn eerste klepper. Als dat visum snel in orde komt.

Foto: Photo News

KAA GENT. WK-revelatie kiest dan toch voor Buffalo’s

Op het WK in Rusland ontpopte José Luis Rodriguez zich bij Panama tot een van de revelaties en met een afgeweken schot – de FIFA beoordeelde het uiteindelijk als een owngoal – kon hij tegen Tunesië zijn landgenoten zelfs even laten dromen van een overwinning. Zijn uitstekende prestaties leverden uiteraard de belangstelling op van heel wat buitenlandse clubs en zo werd hij de voorbije dagen nadrukkelijk in verband gebracht met PSV Eindhoven.

In een vraaggesprek met lokale media laat de Panamese flankaanvaller geen twijfel bestaan over zijn toekomstplannen: “Ik blijf bij AA Gent”, aldus Rodriguez, die bijna een heel jaar lang herstelde van een zware knieblessure en pas in extremis een WK-selectie afdwong. “Ik ben de club enorm dankbaar, want ze liet me nooit vallen en tijdens een gesprek met de coach leerde ik dat men op mij rekent voor een plekje in de A-kern.”

Zo zouden de Buffalo’s Rodriguez als een van de troeven beschouwen om het vertrek van Moses Simon op te vangen. Hoewel er momenteel nog geen concrete piste is voor de Nigeriaan, acht het Gentse bestuur de kans nog steeds bestaande dat het deze zomer afscheid zal nemen van Simon en zijn landgenoot Kalu.

*** Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Din Sula (20). De Belgische spits met Kosovaarse roots tekende een driejarig contract op de Freethiel en komt over van OH Leuven. Sula is eerder een transfer voor de toekomst, waardoor de club nog zoekt naar een vervanger voor Thelin.

*** Cercle Brugge speelt vandaag om 17 uur achter gesloten deuren in Hoenderloo tegen Borussia Mönchengladbach. Cardona maakt allicht zijn rentree, Lusumba zijn debuut.

*** Kylian Hazard, op proef bij VVV Venlo, maakte een hattrick in de oefenpot tegen de Nederlandse amateurclub SVEB.