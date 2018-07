Waarom kiest Cristiano Ronaldo in godsnaam voor Juventus? Het antwoord is logischer dan je zou denken

Volgend seizoen zien we Cristiano Ronaldo niet meer in een truitje van Real Madrid. De Portugees heeft namelijk voor vier jaar getekend bij Juventus. Niet bij PSG, Manchester United of een Chinese club dus. Waarom de Oude Dame, waarom de Serie A? Het antwoord is logischer dan je zou denken.

Money, money, money

Ronaldo wil de beste voetballer op aarde zijn en vindt zichzelf ook de nummer één. Daar staat tegenover dat hij al een tijdje niet de best betaalde voetballer ter wereld is. De Portugees verdiende met zijn laatste contract bij de Koninklijke 21 miljoen euro per jaar. Ondertussen zit Neymar aan 35 miljoen per jaar en grote rivaal Lionel Messi zelfs aan 41 miljoen.

CR7 speelde om de haverklap een spelletje met Real. Hij dreigde ermee de club te verlaten als hij zijn zin (lees: een hoger salaris) niet kreeg. Telkens gaf de Spaanse topclub toe… Tot nu. Juventus kwam namelijk aankloppen met een vierjarig contract met een jaarsalaris van 30 miljoen. Aan de eis van Ronaldo was daarmee meteen voldaan. Een belofte die Real-voorzitter Florentino Perez vorige zomer al maakte maar nooit kon of wilde inlossen. Tot frustratie van de Portugees.

Bovendien kreeg Ronaldo het, net als Messi en Neymar overigens, aan de stok met de Spaanse fiscus. Vlak voor de WK-wedstrijd tussen Portugal en Spanje kwam El Mundo met het verhaal naar buiten dat de aanvaller een boete van bijna 20 miljoen zou betalen om de zaak af te handelen. In Italië werd onlangs dan weer een wet gestemd waardoor Ronaldo niet al zijn buitenlandse inkomsten moet aangeven, wat zijn portemonnee ten goede komt. Een pluspunt voor Juve dus.

Foto: EPA-EFE

Geen vriendjes met de voorzitter

Ronaldo was trouwens niet opgezet toen Real Madrid openlijk afstand nam van zijn rechtszaak tegen de Spaanse fiscus. Dat lijkt nu zelfs de druppel die de emmer deed overlopen in de relatie van de Portugees met voorzitter Florentino Perez. Die is nooit écht een fan geweest van zijn nochtans grootste ster omdat hij een aankoop was van voorganger Ramon Calderon.

Volgens Sky Sports-journalist Guillem Balague, die een biografie schreef over CR7, stond de transfer van Ronaldo naar Real zelfs op de helling toen Perez verkozen werd als nieuwe voorzitter. Ronaldo kon toen naar Manchester City en, jawel, Barcelona. Uiteindelijk ging de deal door, maar Perez beschouwde Ronaldo nooit als één van zijn “Galactico”-transfers zoals Gareth Bale dat wel was bijvoorbeeld.

Perez kwam deze keer dus ook niet over de brug met een loonsverhoging en uitte openlijk zijn liefde voor… Neymar. Zo zei hij in december nog dat als de Braziliaan de Gouden Bal wil winnen, hij naar Real moet komen. Tot ongenoegen van Ronaldo, een man die oh zo graag geliefd is. En toen Perez niet meteen de avances van Juve voor CR7 afsloeg, was het kalf eigenlijk al verdronken. Al speelde het onverwachte vertrek van Zinédine Zidane ook zijn rol.

Foto: AFP

Liefde

Over liefde gesproken. De Portugees klokt bij Real Madrid af met indrukwekkende cijfers. In 438 officiële wedstrijden scoorde Ronaldo liefst 450 keer. Met de Madrilenen veroverde hij onder meer twee Spaanse titels, twee bekers, vier Champions League-titels en drie wereldtitels voor clubteams. “Ik heb de warmte van het publiek gevoeld en samen hebben we drie keer op rij de Champions League gewonnen en vier keer in de laatste vijf jaar”, schreef Ronaldo in zijn afscheidsbrief.

Maar dat klopt niet helemaal. De fans van de Koninklijke zijn enorm veeleisend, ook voor hun beste speler. Als Ronaldo enkele wedstrijden niet scoorde, werd er al snel gefloten. Zeker als Real het moeilijk had in wedstrijden. “Ik denk dat ze fluiten omdat ik rijk ben, knap en een geweldige voetballer. Mensen zijn jaloers op mij, ik heb er geen andere verklaring voor”, zei hij na een Champions League-thuiswedstrijd in 2011.

“Je liefde maakte me sterker, je haat maakt me onstopbaar”, zette hij vier jaar later op Instagram. Wat een openbaring moet het dan ook geweest zijn toen het ganse Juventus Stadium rechtstond en applaudiseerde na zijn geweldige retro in de Champions League tegen de Oude Dame. “Ik heb altijd van Juventus gehouden en ik zie ze graag spelen. Dit was een geweldig en emotioneel moment voor mij”, zei CR7 na afloop van die match op 3 april 2018. “Wat later belde manager Jorge Mendes naar Juventus, waar ze hun oren niet konden geloven”, aldus Balague.

Ronaldo said in May that he's always loved Juve - now he might have the chance to pull on the famous shirt... pic.twitter.com/CsVpU0h0Dw — Goal (@goal) July 4, 2018

Prijzen pakken

Cristiano Ronaldo heeft op clubniveau alles gewonnen wat er te winnen valt. Met Real won hij liefst vier keer de Champions League, met Manchester United één keer. De Serie A is al zeven jaar op rij een prooi geweest voor Juventus, maar de Oude Dame verloor in 2015 en 2017 de finale van het kampioenenbal. Eerst tegen Barcelona (3-1), daarna tegen Real Madrid (4-1). Juventus verloor ook de finale in 2003, 1998 en 1997. De laatste Europese triomf dateert al van 1996...

Als Ronaldo erin slaagt om Juventus nog eens een beker met de grote oren te bezorgen, zal hij in Turijn aanzien worden als een god. Bovendien wordt hij dan potentieel de eerste speler die de Champions League en Gouden Bal wint met drie teams uit drie verschillende landen. Dat Juventus zo ver wil gaan om hem in huis te halen, heeft zijn ego alleen maar gestreeld. Dat hij ondertussen een grote kans maakt op een Italiaanse landstitel en als het wat meezit een Italiaanse beker om toe te voegen aan zijn palmares, maken de keuze voor Juventus des te logischer.

Omdat het team van de Oude Dame ook zonder Ronaldo zeker goed genoeg is om de scudetto te winnen tegen concurrenten als Napoli en Internazionale, is het voor de Portugees zelfs mogelijk om af en toe een wedstrijd over te slaan. Niet eenvoudig voor een geboren winnaar, maar hij wordt in februari wel al 34 jaar. Uitwedstrijden bij Empoli en Cagliari hoeven dus niet noodzakelijk op zijn programma te staan.

Foto: AP

Nieuw avontuur

En last but not least: de Serie A als competitie en Italië als land. Ronaldo is in het bezit van enkele Ferrari’s en laat dat nu net het automerk zijn dat in handen is van FCA, het bedrijf achter Juventus. En dat naar alle waarschijnlijkheid een deel van zijn salaris zal betalen door een sponsordeal. Ronaldo zelf heeft onder andere een eigen lijn van ondergoed en is al bezig met het promoten van zijn producten in Italië. Een markt die hij tot nu toe niet (volledig) aanboorde.

“Tijdens onze relatie zei hij regelmatig dat hij in Italië gevoetbald wilde hebben”, liet ex-vriendin Letizia Filippi vorige week optekenen. In Engeland heeft hij alles gewonnen, in Spanje ook, bij PSG loopt Neymar rond… Bij Juventus is Ronaldo dé grote ster in een competitie die al jaren snakt naar grote sterren en waar elk stadion vol zal zitten voor zijn komst. En nu is hij ook in één klap toch enigszins verlost van die dekselse Lionel Messi. Met drie achtereenvolgende Champions League-zeges op zak. “Leaving on a high”, noemen ze dat in het Engels.