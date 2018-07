Politiebaas haalt uit naar Vlaamse regering

“Als de Vlaamse regering nieuwe regels en decreten maakt, moet ze ook de naleving ervan controleren.” Dat is de 11 juliboodschap van politiebaas Nicholas Paelinck woensdag in Het Laatste Nieuws. “Nu mag de politie het altijd oplossen, zonder 1 euro extra.”

Meer trajectcontroles bijvoorbeeld, of strengere regels voor dierenwelzijn: het zijn maar een paar beslissingen die de Vlaamse regering de afgelopen jaren nam. “Maar het controleren van al die nieuwe regels is te veel voor de inspectiediensten, en dus wordt een deel van het werk systematisch doorgeschoven naar de politie”, zegt korpschef Nicholas Paelinck, nationaal vertegenwoordiger van de lokale politie. “Nochtans is er twee jaar geleden beslist dat de politie zich zou terugplooien op haar kerntaken. Niet dus: we krijgen er bevoegdheden bij zonder dat we het zelf weten.”

De boodschap van de korpschef aan de Vlaamse regering is simpel: vaardigt ze nieuwe regels uit, dan moet ze haar controlediensten voldoende middelen geven. “Anders is het nogal goedkoop om met nieuwe decreten te komen. En als men het dan toch op ons afschuift, dat men dan tenminste zorgt voor de nodige subsidiëring van de geïntegreerde politie.”