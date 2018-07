Pfizer ziet af van prijsverhogingen na kritiek Trump

Pfizer krikte op 1 juli de prijs van een aantal van zijn medicijnen op. Met die beslissing haalde de farmareus de toorn van Trump op de hals. Het bedrijf “zou zich moeten schamen” dat het prijsverhogingen “zonder reden” doorvoert, zei de president maandag op Twitter. “Ze maken misbruik van de armen en anderen die zich niet kunnen verdedigen, terwijl ze tegelijk spotprijzen geven aan andere landen in Europa en elders.”

Na de uithaal kwam het dinsdag tot een vergadering tussen het staatshoofd en Pfizer-CEO Ian Read, waarna het bedrijf besliste om de prijsverhogingen uit stellen. Het wil Trump zo de kans geven “om aan zijn blauwdruk te werken voor het versterken van het zorgstelsel en het verbeteren van de toegang voor patiënten”. De president krijgt daarvoor tot het einde van het jaar.

Trump noemde de koerswending van Pfizer dinsdag op Twitter al “geweldig nieuws voor het Amerikaanse volk”. “We juichen de beslissing van Pfizer toe en hopen dat andere bedrijven hetzelfde doen”, klinkt het.

