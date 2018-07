Engeland op volle kracht tegen Kroatië

Engeland geeft vanavond op volle kracht Kroatië partij. “Ik moet een pluim geven aan mijn spelers en medische staf dat we bijna elke training met iedereen fit heb kunnen afwerken”, zei bondscoach Gareth South­gate. Tegen Kroatië worden weinig veranderingen verwacht tegenover de vorige wedstrijden.

“Er is een grote eendracht binnen onze groep en dat is onze sterkte”, zegt middenvelder Jordan Henderson. “We hebben veel gesproken over hoe we willen spelen in de grote matchen. Nu zitten we in de halve finale en willen we meer.”

Henderson verloor met Liverpool de Champions League-finale tegen Real Madrid. Vanavond staat hij opnieuw tegenover Madrid-middenvelder Luka Modric. “Modric is één van de besten, maar de andere spelers zijn ook niet te onderschatten. Maar we hebben een plan om hen op te vangen. Welk plannetje dat dan precies is? Dat ga ik niet aan je neus hangen.”

“Kroatië wordt een enorme test voor ons, maar dat hadden we verwacht”, waarschuwt bondscoach Southgate. “Tenslotte staan we in de halve finales van het WK.”

Veel geleerd

“Dit team heeft veel geleerd uit de uitschakeling van twee jaar geleden. Tien jaar lang hadden we geen wedstrijd gewonnen in de knock-outfase van een groot toernooi. Dan moet je nadenken en proberen te weten te komen wat er is fout gelopen. Gelukkig heeft de bond ons gesteund met financiële middelen en mensen om dat te onderzoeken. Vandaag staat er een team en een geweldige staf.”