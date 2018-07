Kroatië met AA Gent-doelman Kalinic, of toch de geblesseerde Subasic?

Speelt AA Gent-keeper Lovre Kalinic vanavond in de halve finale van het WK tegen Engeland? De Kroatische doelman Danijel Subasic liep een hamstringblessure op in de kwartfinale tegen Rusland, maar speelde de partij niettemin uit – tot de penalty’s toe.

De kans is dus groot dat de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic ook tegen Engeland de voorkeur geeft aan Subasic, die nu al twee penaltyreeksen overleefde. Maar een doelman met een hamstringblessure opstellen blijft een risico. Zo moet een verdediger de doeltrappen voor zijn rekening nemen.

Kroatië speelde in zes dagen 240 minuten voetbal en die inspanningen eisten hun tol. Rechtsachter Sime Vrsaljko kampt met een knieblessure. Daardoor komt veteraan Vedran Corluka vermoedelijk in het team. Ofwel op de plaats van Vrsaljko, ofwel naast Dejan Lovren centraal. In dat geval zou Vida moeten depanneren op rechts.

Brons van 1998

De kracht van Kroatië ligt op het middenveld met de tandem Rakitic-Modric en Ivan Perisic en Ante Rabic op de flanken. Het geloof bij Kroatië is groot. Vandaag is het dag op dag twintig jaar geleden dat het land in zijn allereerste wereldbeker beslag legde op de bronzen plek.

“We hoeven niet verbaasd te zijn dat Kroatie bij de laatste vier is”, sprak coach Dalic. “Deze generatie was lang onderschat. Maar nu hebben ze hun kwaliteiten getoond op het moment dat het ertoe doet. Sowieso zullen ze de geschiedenis ingaan als de eerste ploeg die in de buurt komt van het brons van 1998.”