Waar liep het mis voor de Rode Duivels? Onze Chef Voetbal analyseert: “Dit keer klopte het plan van Martinez niet”

De Belgische droom op een WK-zege ligt aan diggelen. De Rode Duivels verloren dinsdag in Sint-Petersburg de halve finale van Frankrijk met 1-0. “Het is allemaal niet spectaculair bij Frankrijk, maar we hebben toch met zijn allen gezien dat die ploeg héél moeilijk te manoeuvreren is”, analyseert Chef Voetbal Ludo Vandewalle voor onze camera. “Het plan van Martinez klopte niet zoals het vorige keer klopte. Uiteindelijk bleek het zelfs slecht uit te draaien doordat de speler die er is ingekomen, met name Moussa Dembélé, eigenlijk héél slecht heeft gespeeld.”