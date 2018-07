Hoe redding van Thaise voetballertjes toch nog bijna dramatisch afliep

De twaalf Thaise voetballertjes en hun coach die sinds 23 juni vastzaten in een grot, stellen het goed. Dat laat het medisch team dat hen opvolgt, weten. Toch is de redding van de laatste jongens en hun trainer nog bijna dramatisch afgelopen. Nadat de grote waterpompen het hadden begeven, liep de grot weer onder.

Twee uur nadat de laatste Thaise jongen en de 25-jarige trainer waren bevrijd, begaven de zware waterpompen bij het Tham Luang-grottenstelsel het. De oorzaak is niet bekend. Een honderd reddingswerkers die nog in de grot aanwezig waren om al het materiaal weg te halen, moesten vluchten voor het snel stijgende water.

Dat melden Australische duikers die meehielpen bij de gevaarlijke operatie. „Opeens zagen we groepen reddingswerkers op de vlucht slaan. Je zag het water in delen van de grot weer stijgen”, zegt een duiker in Australische media. Doordat de grot halsoverkop geëvacueerd moest worden, zijn honderden duikflessen achtergebleven. Niemand raakte gewond door het stijgende water. Het is niet duidelijk waarom de pompen, die al dagen draaiden, uitvielen.

Foto: Photo News

De dertien voetballers, allemaal tussen 11 en 16 jaar en hun 25-jarige trainer kwamen op 23 juni in de grot vast te zitten, toen ze verrast werden door stijgende waterniveaus. De eerste vier jongens werden zondag uit de grot gehaald, de volgende vier op maandag en de laatste vier en de trainer op dinsdag.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Volgens het medische team dat de geredde jongeren opvolgt, verkeren ze in “een zeer goede mentale gezondheid”.

Niet naar WK-finale

“Dit komt mogelijk omdat ze de hele tijd samen hebben doorgebracht als een team en elkaar hebben geholpen”, aldus dokter Thongchai Lertvilairattanapong tijdens een persbriefing in het ziekenhuis waar de dertien worden verzorgd.

Thaise Navy Seals zijn trots dat ze de kinderen hebben gered Foto: AFP

“Ze verkeren allen in een goede fysieke gezondheid, zonder koorts of ernstige infecties. Slechts drie van hebben een lichte longontsteking”, aldus de arts nog.

De jongens moeten nog een week in het ziekenhuis blijven en zullen dus niet kunnen ingaan op de uitnodiging van de wereldvoetbalbond FIFA om naar de finale van het WK te gaan kijken.