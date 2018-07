School maakt blunder van formaat: 570 leerlingen moeten hun diploma teruggeven

Jarenlang hebben ze ervoor gewerkt en eind juni was het zover: 579 leerlingen van het Nederlandse Assink Lyceum in Haaksbergen en Eibergen kregen hun diploma. Al blijkt het grootste deel daarvan nu plots ongeldig. Op elk diploma staat namelijk dat de leerlingen cum laude geslaagd zijn, terwijl dat eigenlijk maar bij negen leerlingen het geval is.

De blunder van formaat werd ontdekt door oplettende ouders van een van de leerlingen. “Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO”, zo lazen ze op het diploma van hun kind. Vreemd, want hun kind was helemaal niet cum laude afgestudeerd.

Het bleek om een administratieve fout te gaan, zo gaf de school toe. Volgens rector Jozef Geurtzen is er iets verkeerd gelopen in de communicatie met het bureau dat de diploma’s uitgeeft. “We kunnen standaard diploma’s downloaden en daar tot op zekere hoogte dingen in aanpassen, bijvoorbeeld door het toevoegen van ons logo. Daarbij is ook de zin over cum laude toegevoegd”, legt hij uit aan de Nederlandse krant AD.

“In overleg met de onderwijsinspectie hebben we besloten dat alle leerlingen een nieuw diploma krijgen”, aldus nog Geurtzen. In totaal gaat het om 570 leerlingen.