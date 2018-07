Trump start top met aanval op Duitsland: ze worden “compleet gecontroleerd” door Rusland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag net voor de start van de NAVO-top in Brussel forse kritiek geuit op Duitsland. Trump verweet de Duitsers dat ze door hun energiebeleid “compleet gecontroleerd” worden door Rusland.

Voor de start van de NAVO-top had Trump op de Amerikaanse ambassade een ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Dat de Amerikaanse president tijdens die ontmoeting het thema van de lastenverdeling binnen de NAVO zou aansnijden, was verwacht. Maar opvallend was dat hij daarbij ook fors uithaalde naar Duitsland.

“Het is erg ongelukkig dat Duitsland een grote deal sluit met Rusland over de nieuwe gasleiding Nord Stream 2. Wij moeten hen beschermen tegen Rusland, maar ondertussen geven ze wel miljarden en miljarden dollars aan Rusland. Dat is ongepast”, zo verklaarde Trump in de aanwezigheid van journalisten.

Door die energiedeal met Moskou wordt Duitsland “compleet gecontroleerd door Rusland”, aldus Trump.

De Amerikaanse president Donald Trump tekent woensdag en donderdag present op de top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een alliantie die hij al fel heeft bekritiseerd. Het is nu afwachten hoe Trump zich opstelt tegenover zijn partners. Bij hen groeit ondertussen de vrees dat de VS de stekker uit de NAVO trekt. Trump hamert er, net zoals zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama, voortdurend op: de NAVO-lidstaten moeten dringend hun defensie-uitgaven opkrikken tot twee procent van het bbp. Zo geeft België in 2018 slechts 0,93 procent uit.

Toch heeft de Amerikaanse senaat dinsdag bijna unaniem gestemd voor het behoud van de NAVO. Van de 99 stemmen, waren er 97 voor de NAVO, slechts twee senatoren stemden tegen. Het was een niet-bindende stemming, die beschouwd wordt als een berisping naar de uithalen van Trump over de NAVO.