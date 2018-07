Net geen 2,5 miljoen kijkers voor match tegen Frankrijk: “Hoogste cijfer ooit”

Net geen 2,5 miljoen kijkers volgden gisteren de bloedstollende halve finale tussen Frankrijk en België op Eén. We mogen dan naast het finaleticket gegrepen hebben, we zetten zo wel een nieuw record neer: dit het hoogste cijfer ooit.

“Dan toch een record gesneuveld gisteren: met 2.494.114 keken jullie naar de Rode Duivels op Eén”, laat de zender trots weten via Twitter. “Het hoogste cijfer ooit!”

Dan toch een record gesneuveld gisteren: met 2.494.114 keken jullie naar de Rode duivels op @een, het hoogste cijfer ooit! #redtogether pic.twitter.com/Wt9XADcVzk — één (@een) 11 juli 2018

De match haalde een marktaandeel van 86 procent. De best bekeken minuut was rond het affluiten van de match: om 21.50 uur telde de VRT 2,6 miljoen kijkers. De match tegen Frankrijk is in Vlaanderen de best bekeken WK-match ooit.

Het vorige record werd genoteerd tijdens het EK van 2016, voor de match tegen Zweden. Het marktaandeel bedroeg toen 83 procent. De match van vorige vrijdag, in de kwartfinale tegen Brazilië, was met 2,2 miljoen kijkers geen record. Het marktaandeel lag toen wel op 87 procent.

LEES OOK. U keek met 2 miljoen naar de Duivels. Of was het met veel meer? Zo worden de kijkcijfers berekend