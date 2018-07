Royal Air Force bestaat 100 jaar en viert dat met spectaculaire vliegshow

De Britse koninklijke familie had dinsdag reden voor een feestje. De Royal Air Force bestaat 100 jaar en dat werd gevierd met een spectaculaire vliegshow boven Londen.

Meer dan 100 vliegtuigen vlogen over Buckingham Palace terwijl de koninklijke familie op het balkon stond te kijken. Daarna hield de Queen ook een speech. “Ik herinner mij dat de Battle of Brittain uitgevochten werd in de lucht. We zullen nooit vergeten hoeveel opofferingen en moed de soldaten toen hadden om te vechten voor hun land.”