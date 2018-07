WK-sensatie kan plots niet meer om met bal en wint zo minuut tijd tegen Rode Duivels: “Sorry, maar ik sta nu in de finale”

De Rode Duivels raakten dinsdag niet voorbij Frankrijk: het werd 1-0. Met dank aan de ijzersterke Franse verdediging, maar ook aan het veelvuldig tijdrekken van Les Blues. Het toppunt kwam er in de 92ste minuut, waarin WK-sensatie Mbappé meer dan een minuut minuten tijd won. “Ik excuseer me als ik de Duivels beledigd heb, maar ik sta wel in de finale”, liet hij na de match optekenen.

Het regende bakken kritiek op Mbappé: die tekende voor dé move van de match, maar rekte in de slotminuten op bijzonder onsportieve wijze tijd (zie onder). Het 19-jarige toptalent laat het van zich afglijden. “De mensen denken wat ze willen. Als ik hen beledigd heb, excuseer ik me. Maar ik, ik sta in de finale. Voilà, da’s al”, aldus de speler van Les Blues. “Op het einde van de match hebben we alles gegeven. Dan moet je de uitslag vasthouden. Dat is niet erg aangenaam, maar het loont de moeite.”

De veelbesproken fase:

1. Over de zijlijn

We zijn in minuut 92. De Rode Duivels staan achter, maar hebben nog zes minuten toegevoegde tijd om te scoren. Moet kunnen, deden ze al eerder. Dat weet Kylian Mbappé ook. Hij probeert vlakbij de Belgische achterlijn de bal bij te houden, maar…loopt over de zijlijn. Ingooi voor de Belgen.

2. Oeps

Mbappé pakt de bal op en ‘wil’ hem naar Alderweireld gooien. Maar oeps: de 19-jarige kan alles met de bal, behalve hem vanop een halve meter naar iemand toegooien. Of hem laten liggen, natuurlijk.

3. Dribbeltje

Alderweireld wil de bal oppakken, maar Mbappé blokkeert de Rode Duivel en zet zowaar een dribbeltje in.

4. Witsel moeit zich

Axel Witsel ziet het gebeuren en stormt op Mbappé af. Hij wil hem tegen de grond werken en wordt daarbij enigszins gehinderd door Vincent Kompany, die een rode kaart voor Witsel vreest.

5. Gele kaart Mbappé

Mbappé valt. Kompany helpt hem recht, terwijl de ref de Fransman een gele kaart geeft. Missie geslaagd: door al dat oponthoud is er weer een minuutje gewonnen.