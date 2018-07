Kopstuk neonazistische terreurcel krijgt levenslang voor reeks moorden

Na ruim vijf jaar is het doek gevallen in de zaak rond de Duitse NSU-moorden. Hoofdverdachte Beate Zschäpe (43), de enige overlevende van de terreurgroep, werd door een rechter in München schuldig bevonden aan medeplichtigheid voor een reeks moorden en veroordeeld tot levenslang.

Tussen 2000 en 2006 zaaide de neonazistische terreurgroep NSU (Nationaal-Socialistische Ondergrondse) dood en verderf in Duitsland. Ze plegen in die periode zeker tien moorden, waarbij met namen Turks-Duitse middenstanders het doelwit lijken te zijn. Zo worden onder meer een Turkse asielzoeker die een dönerkraam heeft en een kleermaker uit hetzelfde land om het leven gebracht. Daarnaast worden ook een Griek en een Duitse politieagente gedood.

De moorden zorgen voor een schokgolf in het land en de zaak wordt gezien als één van de grootste in het naoorlogse Duitsland.

Het duurt tot 2011 voordat de speurders de daders in het vizier krijgen. Dat gebeurt per toeval. Jarenlang gaat de politie ervan uit dat de moorden afrekeningen in het criminele milieu zijn. Zelfs familieleden van de slachtoffers worden als verdachte gezien. Totdat Beate Zschäpe zichzelf in november van dat jaar aangeeft.

Haar woning die ze met Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt deelde, werd enkele dagen eerder in brand gestoken. Dat was vermoedelijk een mislukte poging om bewijsmateriaal te vernietigen. In het huis wordt namelijk hetzelfde type wapen dat gebruikt werd bij de moorden, alsook dvd’s vol gruwelijke beelden van de slachtoffers aangetroffen. Diezelfde dag worden de levenloze lichamen van de twee Uwe's aangetroffen in een caravan. Zij hebben zelfmoord gepleegd. In de caravan wordt het dienstwapen van de vermoorde agente gevonden.

Levenslang

Na een proces van meer dan vijf jaar werd Zschäpe woensdag veroordeeld tot levenslang voor haar rol in de moorden. Gezien de zwaarte van de feiten ontnam de rechter haar bovendien de mogelijkheid na 15 jaar voorwaardelijk vrij te komen. Hoewel ze -voor zover bekend- in geen enkel geval de trekker overhaalde of aanwezig was tijdens de moorden, wordt ze gezien als spil in het web. De vrouw faciliteerde de daden met geld en valse papieren.

Medeverdachten

De vrouw stond samen met vier andere mannen uit het neonazimilieu terecht. Ralf Wohlleben, die de wapens leverde die gebruikt werden bij de moorden, werd tot tien jaar cel veroordeeld. Holger G. werd schuldig bevonden aan de ondersteuning van een terroristische groep, en krijgt daarvoor drie jaar cel. Hij had de daders van de moorden een wapen gegeven, en hen voorzien van valse papieren. André E. werd, eveneens voor de ondersteuning van een terroristische organisatie, tot 2 jaar en 6 maanden veroordeeld. Carsten S., tot slot, was minderjarig op het moment van de feiten. Hij werd tot drie jaar jeugddetentie veroordeeld voor medeplichtigheid aan negen van de moorden.

Het proces tegen de vijf beklaagden ging in 2013 van start. Woensdagochtend stonden meer dan 150 mensen aan te schuiven om een van de 50 plekken te veroveren die voor het publiek voorzien waren in de rechtbank van München.