Politiebaas haalt uit naar Vlaamse regering, maar Bourgeois veegt kritiek van tafel

Brussel - De Vlaamse regering voelt zich niet aangesproken door de kritiek van politiebaas Nicholas Paelinck. Die vindt het niet kunnen dat de politie moet opdraaien voor de handhaving van nieuwe decreten en regels, zonder een euro extra. Maar zowel minister-president Geert Bourgeois als Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) wijzen die kritiek van de hand en benadrukken dat Vlaanderen net inzet op meer bestuurlijke handhaving.

Korpschef Paelinck wijst op verschillende beslissingen die de Vlaamse regering de afgelopen jaren nam, maar waarbij de controle te veel is voor de inspectiediensten en een deel van het werk op het bureau van de politiediensten belandt. Hij wil dat de regering-Bourgeois haar controlediensten voldoende middelen geeft als ze nieuwe regels uitvaardigt. “Anders is het nogal goedkoop om met nieuwe decreten te komen. En als men het dan toch op ons afschuift, dat men dan tenminste zorgt voor de nodige subsidiëring van de geïntegreerde politie.”

Kritiek onterecht

In een reactie zegt minister-president Bourgeois dat hij gerust in dialoog wil gaan, maar noemt hij de kritiek onterecht. Vlaanderen zet net in op bestuurlijke handhaving, met eigen mensen en diensten, waardoor veel werk uit de handen van de politie wordt gehaald. Uiteraard zijn er zaken die je niet bestuurlijk kan opvangen, legt Bourgeois uit. Bij zwaardere misdrijven zal er altijd een optreden van politie en justitie komen kijken. Maar vroeger was er ook sprake van eventuele tussenkomst van de politie toen bepaalde bevoegdheden nog federaal zaten, aldus Bourgeois.

Ook minister Weyts voelt zich niet aangesproken. Zijn kabinet benadrukt dat de eigen inspectiedienst werd verdubbeld voor dierenwelzijn om zo in te spelen op de maatschappelijke evolutie waarbij er steeds meer aandacht is voor het maximaal vermijden van dierenleed. Daarnaast kunnen de pv’s van de dienst dierenwelzijn afgehandeld worden door de eigen inspectiedienst in plaats van vroeger politie en parket.

Weyts: “Werk van de politie verlicht”

Ook voor de trajectcontroles, een andere bevoegdheid van Weyts, zegt zijn kabinet het werk van de politie te hebben verlicht. Vroeger moest elke individuele zone agenten voorzien om de toenmalige supernova’s of speedgun naast een weg te gaan te bemannen en nadien de boetes af te handelen. Met de invoering van de trajectcontroles valt dat allemaal weg. De camera’s flitsen automatisch en de verwerking gebeurt door het gewestelijk administratief centrum dat aan de politiezone niets kost, luidt het.