Festivalganger Les Ardentes stort zich te pletter nadat hij de straat verwart met een zwembad

Een bezoek aan het festival Les Ardentes is dramatisch afgelopen voor de 22-jarige Redouan uit Kraainem. Tijdens een hallucinatie verloor de jongeman alle remmen en heeft hij zichzelf uiteindelijk de dood ingejaagd. Dat schrijft de krant La Meuse.

Redouan was met enkele vrienden afgezakt naar het Luikse festival Les Ardentes, waar ze zaterdagnacht op de camping aan het nagenieten waren van een zonovergoten festivaldag. Maar plots vertrok de jongeman zonder iets te zeggen. Zijn vrienden hadden er het raden naar waar hij precies naartoe was.

Hij bleek toen al in de buurt van de ingang van het festival, waar hij net op een hek was geklommen. Nadien zette hij zijn tocht verder op een dak, waar hij wellicht via enkele lage muren op was geraakt. Toen was hij al zwaar onder invloed van verdovende middelen.

Gedesoriënteerd

“Ik hoorde plots een hevige klap”, getuigt een buurtbewoner aan de krant La Meuse. “Ik dacht dat er een inbreker in mijn huis zat”. De bewoner had zelfs al zijn wapen klaar, en stond klaar om de trekker over te halen. Maar toen zag hij de onschuldige Redouan, totaal gedesoriënteerd. “Ik heb helemaal geen wapen”, zou Redouane de buurtbewoner geantwoord hebben.

In afwachting van de komst van brandweer en politie probeerden enkele buurtbewoners de jongeman nog van het dak af te helpen. “Hij dacht dat er beneden een zwembad was, en hij wou erin springen”, aldus nog een buurtbewoner. Daarom hebben enkele omwonenden een matras op de grond gelegd, voor het geval hij zou springen. Redouane zat toen al op de rand van het dak.

Filmscenario

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen en een spot op zijn gezicht schenen, had de jongeman gevoel dat ze hem aan het filmen waren en dat ze hem wilden vermoorden. “Hij was ook bezig over een plot en begon te bidden”, aldus nog een buurtbewoner.

Tijdens de 40 minuten durende interventie kon niemand de jongeman nog op andere ideeën brengen. Uiteindelijk sprong hij van het dak en stortte hij te pletter op straat. Hij werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij enkele uren later overleed. De ouders van Redouane moesten het droevige nieuws vanop vakantie vernemen en besloten onmiddellijk terug te reizen naar België. Ze zijn in shock.

De buren, die wezenloos zijn achtergebleven, klagen intussen over het gebrek aan psychologische bijstand. Bovendien stellen ze zich ook vragen over het verloop van de hulpverleningsprocedure. Maar bovenal hopen ze dat er uit de dood van Redouane lessen kunnen getrokken worden. “Want op het festival lopen er verkopers van de dood rond. Zij blijven ongestraft en zaaien alleen maar ongeluk. We hopen dus dat de dood van Redouane op zijn minst een waarschuwing is voor de gevaren van illegale substanties bij jonge festivalgangers.”