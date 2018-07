Parket seponeert klacht van Theo Francken om naziprent: “Niet prioritair”

Het parket van Brussel heeft de klacht van Theo Francken (N-VA) tegen Jong Ecolo geseponeerd. Dat meldt de staatssecretaris op Twitter en wordt bevestigd door het parket. De aanleiding was een campagnebeeld waarin Francken afgebeeld wordt in nazikostuum.

De klacht dateerde van oktober vorig jaar. De staatssecretaris diende ze in nadat Ecolo J hem een maand eerder in een fotomontage had afgebeeld in naziuniform met een geweer in de hand. Het ging om een aanklacht tegen de samenwerking met Soedan voor de identificatie van transitmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark.

Een verontwaardigde Francken had om verontschuldigingen gevraagd, maar diende klacht in toen die er niet kwamen. Nu blijkt die klacht te zijn geseponeerd wegens niet prioritair, zegt de staatssecretaris. “Spijtige zaak. Als politieke partij een collega afbeelden als nazisoldaat met geweer in de aanslag is op geen enkele wijze te verantwoorden. Pure haat”, luidt het.