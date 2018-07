Opnieuw stijging voor Brussels Airport: meer dan 12 miljoen passagiers sinds begin 2018

Brussel - Brussels Airport heeft van januari tot en met juni 12,06 miljoen passagiers over de vloer gekregen, 4,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het vrachtvervoer lag 6,9 procent hoger, zo meldt de luchthaven woensdag.

De ruim 12 miljoen reizigers vormen een nieuw record voor de luchthaven van Zaventem. In het eerste semester van vorig jaar stopte de teller op ruim 11,5 miljoen passagiers. “Vooral de langeafstandsvluchten groeien sterk, onder meer dankzij de komst van nieuwe maatschappijen (zoals Cathay Pacific), nieuwe bestemmingen (Shanghai, Shenzhen en Hongkong) en extra vluchten naar Dubai”, luidt het in een persbericht. Ook was er een “forse heropleving” van de chartervluchten naar Turkije, Egypte en Tunesië.

Brussels Airport boekte in de eerste jaarhelft elke maand een passagiersrecord. In juni werden ruim 2,3 miljoen reizigers geteld, 4 procent meer dan in juni vorig jaar. Tegelijkertijd waren er minder vliegtuigbewegingen, wat betekent dat de vliegtuigen gemiddeld meer passagiers vervoerden (128 in juni 2018 tegen 119 in juni vorig jaar).

De vrachttrafiek lag in het eerste semester bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Er werd ruim 368.000 ton cargo vervoerd, “dankzij een sterke stijging van het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen en de getruckte luchtvracht”. De volvracht (vliegtuigen die alleen vracht vervoeren, red.) daalde daarentegen met bijna 8 procent. Dat is volgens de luchthaven het gevolg van “het vertrek of de terugtrekking van bepaalde volvrachtmaatschappijen door de verstrenging van de geluidsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin 2017”.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, de grootste klant op Zaventem, liet dinsdag weten dat ze in juni 926.901 passagiers heeft vervoerd, ruim 9 procent meer dan in juni 2017.