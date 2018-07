Betrapte inbreker vernielt nog snel wagen van bewoonster vooraleer hij met kompanen wegvlucht

Beveren-Waas - Toen drie inbrekers op heterdaad betrapt werden door een bewoonster, hadden ze nog net de tijd om snel de benen te nemen. Toch kon één van hen het niet laten om eerst nog met een steen op het voertuig van de vrouw te kloppen.

De inbrekers, duidelijk geen fans van de Rode Duivels, hadden zich dinsdagavond eerst een weg naar binnen geleid door een raam van een woning in de Perstraat in Haasdonk in te slaan. Alle kamers werden doorzocht en er stonden laden en kasten open. Toch werd er volgens de politie niets ontvreemd. Er is schade aan een raam en aan het slot van de achterdeur.

Toen de eigenares van de woning thuis kwam, zag ze twee mannen uit haar woning lopen en een derde verdachte persoon verderop in de straat. Eén van het kon het niet laten om toch nog snel met een steen op de wagen van het slachtoffer te kloppen.

De vrouw waarschuwde onmiddellijk de politie, maar de drie daders hadden intussen al de vlucht genomen. Eén richting centrum Haasdonk, de andere twee in een maïsveld. De man die richting centrum liep; kon door de agenten gevat worden. Het betreft een Fransman van 27 jaar. Voor de twee andere verdachten zette de politie een zoektocht op met een speurhond. Maar zonder resultaat.

De verdachte Fransman zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.