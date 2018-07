Tientallen doden door moessonregens in Nepal en India

In Nepal hebben overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt door moessonregens de afgelopen twee weken aan minstens 50 mensen het leven gekost, en 20 anderen verwond. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. Ook in buurland India vielen minstens negen doden.

Het extreme weer trof 36 van de 77 districten van Nepal, zei Ram Krishna Subedi, een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Negen mensen worden nog vermist, en daarnaast werden bruggen en wegen beschadigd. “De regering heeft militairen, politiepersoneel en andere hulpverleners gestuurd naar de plekken. We hebben hen ook gevraagd om een alternatief te vinden waar wegen en bruggen werden beschadigd”, zei hij.

De autoriteiten hebben ook hulpgoederen uitgedeeld zoals tenten, matrassen en dekens. Vooral de zuidelijke laaggelegen vlaktes zijn zwaar getroffen.

In India eisten de moessonregens woensdag op slechts een dag tijd minstens negen mensenlevens, waaronder vijf kinderen. De doden vielen toen de huizen in twee dorpen in het Tamenglong-district in de aan Myanmar grenzende staat Manipur werden weggevaagd of bedolven door aardverschuivingen. Volgens districtsmedewerker Ravinder Singh waren de slachtoffers aan het slapen.